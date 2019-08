Fiona (24) slo over 200 menn – vant et av verdens hardeste sykkelritt

Hun syklet gjennom syv land og 4000 kilometer. Etter ti dager, to timer og 48 minutter kunne 24-åringen endelig strekke armene i været.

– Dette er veldig overraskende. Jeg trodde kanskje jeg kunne kjempe om en plass på kvinnenes podium, men tenkte aldri at jeg kunne vinne konkurransen, sa Kolbinger, ifølge BBC.

Mandag vant hun det mange anser å være blant verdens tøffeste sykkelritt.

Ben Briffett

Årets utgave av Transcontinental Race var hele 500 kilometer lengre enn de 21 etappene som utgjorde 2019-utgaven av Tour de France. Det franske treukersrittet, som regnes som verdens største, beskrives ofte som en manndomsprøve for kun de tøffeste utøverne.

Kolbinger besteg blant annet Col du Galibier og Alpe d'Huez – to av de mest legendariske Tour de France-fjellene.

Totalt slo tyskeren over 200 menn som stilte i konkurransen. Hun jobber til vanlig som kreftforsker. Etter rittet sa Kolbinger at hun kunne ha presset ned tiden om hun hadde «sovet mindre».

– Fantastisk med en kvinnelig vinner

Reglene i Transcontinental Race er ganske enkle.

Alle deltagerne sykler for seg selv. Man velger selv hvor mye man ønsker å hvile på veien og hvilken rute man vil sykle. Det eneste som gjelder er å bruke kortest mulig tid. Starten gikk i bulgarske Burgas og målgang var i franske Brest.

– Tidligere har rittet vært dominert av menn, så det er fantastisk at vi endelig får en kvinnelig vinner, sier Ingeborg Dybdal Øie.

Privat

Den norske 36-åringen har tidligere deltatt i samme ritt. I 2017 ble Øie nummer to i kvinneklassen.

– For meg var det en utfordring på mange plan. Det er det som gjør rittet så interessant. Du må ta valg rundt utstyr, ruteplanlegging og konstante valg om vær og søvn. I tillegg må du ta vare på deg selv slik at kroppen kan tåle lange distanser dag etter dag, sier hun.

Øie er opprinnelig fra Ørsta på Sunnmøre. De siste 17 årene har hun bodd i England. Sykkelfascinasjonen startet da hun begynte å sykle til jobben. Det ble det en lidenskapelig hobby.

36-åringen er overbevist om at hun kommer til å delta i det ekstreme rittet igjen.

Peter Dejong / TT NYHETSBYRÅN

– Sykler 23 timer i døgnet

Det samme året som Øie deltok, syklet Anders Rommen Syvertsen i parklassen. Der gikk han helt til topps sammen med Eivind Tandrevold.

– Mye sitter i hodet. Ja, du skal ha trent en del, men det er vel så mye psykisk. Det har litt å si om hvem som tåler det og ikke, sier Syvertsen.

Han lar seg imponere av tyske Kolbinger. Nordmannen mener det var stor nivåforskjell mellom kjønnene for to år siden, men gleder seg over utviklingen.

– Det var enkelte som syklet 23 timer i døgnet i en uke i strekk. Jeg vet ikke helt hvordan de fikk det til, sier han.

Sykkelrittet er blitt arrangert siden 2013.