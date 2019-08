FA øker straffen for rasisme

Nylig ble en Chelsea-supporter utestengt på livstid fra Stamford Bridge som følge av rasistiske og truende tilrop i retning Raheem Sterling i desember.

Samtidig kunne antirasismeorganisasjonen Kick It Out opplyse om at antall rasismesaker økte med 43 prosent i engelsk fotball forrige sesong.

Nå tar FA konsekvensen av tallene og øker straffen for diskriminerende opptreden. Blir man dømt for første gang vil den minste straffen være seks kampers utestengelse.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) økte også nylig sin minimumsstraff til minst ti kamper.