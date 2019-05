Harsem om å miste landslagsplassen: – Urettferdig

Harsem ble vraket til landslaget for kommende sesong. Til VG forteller hun at hun føler uttaket er urettferdig, og at hun føler seg dårlig behandlet av landslagsledelsen.

30-åringen ble blant annet nummer fire på sprinten under prøve-VM i fjor, verdens 14. beste langrennsløper totalt, og nest best av de norske kvinnene i sprintverdenscupen sammenlagt med en 9. plass.

Harsem slet mentalt og hadde en trøblete sesong sist vinter, noe som toppet seg da hun kollapset etter en konkurranse under Toppidrettsveka. Hun mener hun ikke fikk tid til å komme seg opp igjen.

«Fra jeg kollapset i august, har jeg fulgt de råd jeg er blitt gitt. Fra lege, og fra trener», skriver hun i et blogginnlegg.

«Jeg har blitt støttet hele veien i mine valg. I våre felles valg. Jeg skulle fokusere på å ta vare på Kathrine, og nå skulle jeg bli straffet med å miste plassen min på laget», skriver Harsem videre om hva hun følte etter å ha fått beskjed om at landslagsplassen røk.

Sportssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund sier til VG at han ikke ønsker å kommentere enkeltuttak.

– Jeg har respekt for at utøvere ikke alltid er enige i våre sportslige vurderinger, og at de sitter med en annen opplevelse av situasjonen, sier Bjervig.

(©NTB)