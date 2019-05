Magnus Carlsen var i kjempetrøbbel i storkamp. Comebacket hylles: - Han er i en egen liga

MAGNUS CARLSEN – DING LIREN 1/2 – 1/2

Dermed endte partiet i remis. Det betyr at Carlsen vant årets Lindores Abbey Chess Stars – Carlsens sjette strake turneringsseier i år.

Det så imidlertid skummelt ut for Carlsen under partiet mot Liren. Sjakkeksperten Tarjei Svensen driver sjakknettstedet Matt og Patt. Han forteller at det så stygt ut for Carlsen.

– Han kom seg gjennom takket være godt forsvarsspill. Jeg tror mange hadde kollapset i samme situasjon. Han forsvarte seg veldig godt, sier Svensen.

Ifølge det samme nettstedet innrømmet Carlsen at det så vanskelig ut en periode.

– Dette partiet gikk ikke så bra meg. Jeg må ha stått til tap på et tidspunkt.

Etter de 20 første trekkene viste sjakkcomputeren Sesse at Liren hadde et klart overtak på Carlsen. Kineserens stilling var i en lang periode vurdert som en bonde bedre enn nordmannens.

Liren klart imidletid aldri å utnytte overtaket, samtidig som Carlsen forsvarte seg godt. De ble enige om remis etter 65 trekk.

– Har vært i en egen liga

Turneringen arrangeres av en whiskyprodusent og er en slags sponsorturnering, men det sto likevel viktige rankingpoeng på spill da flere av verdens beste spillere møttes til seks partier hurtigsjakk.

Sergej Karjakin og Viswanathan Anand var de to andre deltagerne.

Fem remiser og én seier, mot Anand, holdt til Carlsen-triumf etter to dagers spill.

– Det er kanskje ikke den mest seriøse turneringen Carlsen har spilt, men det er ingenting å si på formen. Han er ubeseiret gjennom seks partier og har vunnet seks strake, sier Svensen.

Han er meget imponert over hvordan den norske stjernen har prestert så langt i år. Carlsen har virket bortimot utilnærmelig i 2019.

– Man lurer på om det noen gang skal ta slutt. Han har vært i en egen liga og divisjon. Det han har vist så langt i år, er noe av det beste han har gjort i karrieren.

Privat

Norway Chess venter

Carlsen har for øyeblikket 2875 poeng på liverankingen i klassisk sjakk.

Det vil si at det magiske tallet 2900 er innen rekkevidde. Ingen spillere har noensinne vært oppe på det antallet poeng. Carlsen innehar rekorden på 2882.

Svensen tror Carlsen kan ta den gjeve rekorden. Han må imidlertid prestere svært godt når Norway Chess begynner i Stavanger 3. juni.

– Han er nødt til å prestere på samme høye nivå som tidligere i år for å klare rekorden. I Stavanger må han gjøre det bedre enn noen gang. Han har ikke like lett for å komme inn i boblen sin med mer oppmerksomhet og press, sier Svensen.