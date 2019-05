Dette mener landslagssjefen at Ødegaard er blitt bedre på

ULLEVAAL: Han har startet de to siste landskampene og var naturlig nok med i 24-mannstroppen Lagerbäck tok ut til EM-kvalifiseringskampene mot Romania (hjemme) og Færøyene (borte) neste uke.

Svensken har sett 5–6 kamper av Ødegaard med Vitesse den siste halvannen måneden. Lagerbäck innrømmer at han er imponert over 20-åringens utvikling.

Ødegaard har i vår periodevis herjet i nederlandsk fotball.

– Martin fortsetter fremgangen. Han har gjort en del kamper som har vært riktig, riktig gode.

Fakta: Norges tropp Keepere: Sten Grytebust (Odense), André Hansen (Rosenborg), Sondre Rossbach (Odd). Forsvar: Kristoffer Vassbakk Ajer (Celtic), Haitam Aleesami (Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Martin Linnes (Galatasaray), Birger Meling (Rosenborg), Håvard Nordtveit (Fulham), Sigurd Rosted (Gent), Stefan Strandberg (Ural), Jonas Svensson (AZ Alkmaar). Midtbane: Sander Berge (Genk), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (West Bromwich), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Ole Kristian Selnæs (Shenzhen), Martin Ødegaard (Vitesse). Angrep: Tarik Elyounoussi (AIK), Bjørn Maars Johnsen (AZ Alkmaar), Ola Kamara (Shenzhen), Joshua King (Bournemouth). X

Har utvidet sin rolle

Ødegaard, som har vært på utlån til nederlandske klubber i to og et halvt år, spiller tirsdag kveld sin siste kamp for Vitesse. Ødegaards klubb fikk med seg et 1–1-resultat borte mot Utrecht i den første playoffinalen for spill i Europa League til høsten.

Lagerbäck mener Ødegaard har utvidet sin rolle, at han er blitt «mye større i sitt spill».

– Han løper mye mer uten ball, han løper mye mer i bakrom, han har fått opp blikket. Han ville gjerne ha ballen mye, han spilte ofte kort og ville ha igjen ballen. Nå spiller han lengre – og så går han i stedet. Han er blitt en mye mer effektiv fotballspiller. Han gjør flere mål og assists. Det må han også gjøre. Er han bare ved ballen, er han ikke med i sluttfasen i straffeområdet.

Ødegaard har scoret 11 ganger og notert seg for 12 målgivende for Vitesse i nederlandsk Eredivisie.

– Martin er blitt klart bedre det siste halvåret. Han har tidligere hatt sin vidunderlige teknikk og positivitet. Han er utrolig arbeidsvillig. Jeg synes han gjør en bra jobb defensivt, det har han for så vidt gjort tidligere også.

Ny avgjørelse til sommeren

Ødegaard er fortsatt Real Madrids eiendom. Nå løper utlånsavtalen med Vitesse ut, spørsmålet er hva drammenseren gjør i sommer.

Etter planen skal han være med på sesongoppkjøringen med Real Madrid. Og så blir det tatt en avgjørelse for det neste året.

Får han sjansen i Real Madrid?

Blir han leid ut en sesong til?

Ajax har vært nevnt som en mulig ny klubb til høsten. Utlån til en klubb i tysk Bundesliga eller spansk La Liga har også vært nevnt som aktuelt.

Men hva mener Lagerbäck at Ødegaard bør gjøre?

– Jeg kan ikke svare om Martin, men jeg kan svare generelt. Jeg sier alltid til spillerne at de bør se på den sosiale situasjonen. Er det et sted du trives? Og så må klubben vurderes. Vil treneren ha ham? Er det gode sjanser for nok spilletid? Det er de generelle rådene jeg gir. Vil de prate mer i detalj gjør jeg det ut fra hvordan jeg kjenner hver enkelt person.

Fikk påminnelse mot Sverige

Norge står med ett poeng av seks mulige etter de to EM-kvalifiseringskampene mot Spania (1–2) og Sverige (3–3) i mars.

At Norge rotet bort 2–0-ledelsen mot Sverige hjemme på Ullevaal, minsket sjansene for å direktekvalifisere seg til neste års EM.

Både Romania og Færøyene må slås nå.

– Det som skjedde mot Sverige var en ny påminnelse: Slapper du av, er det en risiko for å tape poeng.

Akkurat det kommer Lars Lagerbäck til å minne sine spillere om når troppen samles over helg.