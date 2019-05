«Superhelgen» ble ingen publikumssuksess: – Jeg er lei meg på idrettens vegne

Før landslagsspillerne mandag møtes til samling foran VM i Frankrike, var svært mange av Norges beste, hjemlige spillere i aksjon i den 9. serierunden.

Arrangementet fikk navnet «superhelgen». Målet var å vise tilskuerne et godt nivå, skape entusiasme og få blest rundt kvinnefotballen.

Likevel ble ikke kampene på Intility Arena, med 16.500 seter, noen folkefest. Flest publikummere, drøye 1300, kom til lørdagens oppgjør mellom Vålerenga og Lyn.

Søndag vant serieleder LSK 3–1 over Sandviken, men selv i dette toppoppgjøret med mange landslagsspillere på banen, var det kun noen få hundre fans.

Fakta: Antall tilskuere: Rekord – flest tilskuere seriekamp Norge – 3541 Rekord Champions League: Lillstrøm-Barcelona – 5500 Vålerenga-Lyn denne lørdagen hadde drøye 1300. Det var fri inngang for tilskuerne, sponsorene sponset billettene.

Den kronglete veien

Men hvorfor klarer ikke norsk fotball å skape den interessen som nå oppleves i mange andre nasjoner, der ikke minst klubbene makter å samle rekordstore antall mennesker på tribunene? Svarene er forskjellige.

– Akkurat nå kjennes det litt tungt. Jeg blir lei meg på idrettens vegne, men vi må bare fortsette å jobbe steinhardt videre, sier Hege Jørgensen, som er daglig leder for Toppfotball kvinner.

Hun ønsker så inderlig at kvinnene skal få oppleve at det er folk på tribunene, og at de blir verdsatt som idrettsutøvere.

Jørgensen synes markedsføringen har vært god, men vil ikke ha noen unnskyldninger som går i retning av at det var en vanskelig helg med 17. mai like før. Hun finner imidlertid noe positivt:

– Dette arrangementet hadde vært umulig å gjennomføre bare for tre-fire år siden. Vi har fått samarbeidspartnere som tror på oss.

Fakta: Resultater i «superhelgen»: Toppserien fotball kvinner søndag, superhelg på Vålerengas arena i Oslo (9. runde, siste før VM-pausen): Kolbotn – Klepp 0-0, Røa – Avaldsnes 2-2, Sandviken – LSK Kvinner 1-3. Spilt lørdag: Fart – Trondheims-Ørn 0-2, Stabæk – Arna-Bjørnar 0-1, Vålerenga – Lyn 0-1.

Norge var tidlig ute

Lise Klaveness, leder av elitedelen i Norges Fotballforbund, kjenner idretten ut og inn som spiller og tidligere TV-kommentator:

– Det er fare for at historien er en bremsekloss. Norge har lange tradisjoner og har vært lenge på kartet når det gjelder kvinnefotball. Mange andre nasjoner er i ferd med å bygge opp noe fra grunnen av, og dermed er interessen annerledes der. Spania er som eksempel i en medgangsbølge som vi foreløpig sliter med å få her hjemme.

Landslagets Emilie Haavi var først og fremst fornøyd med at LSK kan ta sommerpause på topp av tabellen, og med en luke til toer Klepp, selv om hun ikke likte at laget tapte aggressiviteten i 2. omgang mot Sandviken.

– Når det gjelder publikum er det vanskelig å trekke dem til lag de ikke har tilhørighet til, er hennes oppfatning. Lagene var fra hel Sør-Norge.

Sandvikens forsvarsspiller Cecilie Redisch Kvamme, som gleder seg til sitt første VM, mener at hvis klubbene er flinke til å mobilisere på hjemmebane, så vil interessen øke. Selv har Sandviken et godt tak på sitt eget publikum.

Norges og LSK-spiss Guro Reiten tenker at det eneste lagene kan gjøre er å spille underholdende fotball.

– Så får vi spre ordet og satse på at flere kommer neste gang. Med VM vil interessen øke. Vi håper på et løft etter det.

Bedre utenfor hovedstaden?

LSK-trener Hege Riseth opplevde at laget hennes scoret tidlig i kampen og alle mål i 1. omgang.

Riise peker på at de som har suksess med kvinnefotballen i utlandet, er store klubber som AC Milan, Chelsea, Barcelona og Lyon, for å nevne noen.

– Kanskje vil det skje mer hvis eliteklubbene her hjemme satser på kvinnefotballen. Noe er i ferd med å skje også der.

Mette Hammersland er ansatt i Sandviken, og med i styret i Toppfotball kvinner.

Hun hadde nylig et møte med Tertnes siste uke, som spiller i eliteserien i håndball. Bergenslaget har nesten 1000 tilskuere på hjemmekampene i snitt.

– De fortalte at langsiktig jobbing ligger bak. Det er veien å gå. Det jeg merker er at veldig mange følger med, men at de ikke går på kamp.