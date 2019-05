Henrik Holms store VM-sjanse

28-åringen fra Fredrikstad er på plass i Bratislava sammen med resten av den norske VM-troppen.

I ettermiddag VM-åpner Norge mot hockeystormakten Russland. Oilers-målvakt Henrik Holm ser endelig ut til å få en sentral rolle i Petter Thoresens VM-tropp.

For med de siste års førstekeeper Lars Haugen hjemme, er det Finland-proff Henrik Haukeland og Henrik Holm som utgjør den norske målvaktsduoen – med unggutten Jonas Arntzen i bakhånd.

Haukeland starter trolig VM for Norge, men på benken sitter Holm. Klar for å få sin mesterskapsdebut for de norske iskrigerne.

– Det har skjedd litt for ofte at jeg har vært blant spillerne som er blitt igjen i Norge når VM-troppen er blitt tatt ut, så nå er det godt å være på innsiden, sier Holm til Aftenbladet.

Vil vise at han er god nok

VM i Slovakia er Holms tredje mesterskap med Norge. Han var med i VM og OL i fjor – uten å få spilletid. Det får han etter all sannsynlighet denne gangen.

Og det trenger målvakten, som har planer og drømmer for framtiden.

– Vi skal spille sju kamper i gruppespillet, så jeg håper jeg får sjansen. Men jeg må gjøre meg fortjent til det. Det gjør jeg gjennom gode prestasjoner. Jeg har vist meg bra fram så langt, så får vi bare se hva som skjer. Men det ligger vel i kortene at jeg får slippe til, sier Holm.

– Jeg har et ønske om å vise meg fram, vise at jeg er en god målvakt, vise at jeg er god nok. Det er en veldig motivasjon å vite at man er så nærme en plass på laget.

Én ting er å spille godt i hjemlig liga. Noe helt annet er å levere i mesterskap, mot adskillig bedre motstand og for et lag som i de fleste kampene er antatt dårligere enn motstanderen.

Med storspill da kan veien til en profftilværelse i utlandet være kort. Bare spør Lars Haugen.

I 2011 ble den mangeårige førstekeeperen for Norge lånt ut til Manglerud Star. Lørenskog hadde ikke troen på ham. Men i VM fikk han tillit av Roy Johansen på bekostning av veteranen Pål Grotnes. Haugen storspilte, fikk kontrakt med KHL-klubben Dinamo Minsk fra Hviterussland, og har siden vært proff i utlandet. Etter fire år i Hviterussland fortsatte Haugen i svenske Färjestad, før han før sist sesong dro videre til Østerrike og Klagenfurt. Der ble han mester nå i vår.

Utstillingsvindu

VM kom for tett på, Haugen trengte hvile og å være sammen med familien. Derfor ble det nei til Norge denne gangen. Det vil Henrik Holm utnytte.

– Veien til spilletid for meg blir jo selvfølgelig kortere med Haugen hjemme. Men det er synd for Norge at han ikke er med. Han er en veldig god spiller. Men da får vi andre ta litt ekstra tak. Det handler om å ta vare på muligheten når den kommer, sier Holm, som spilte to og en halv kamp i oppkjøringen hjemme i Norge før avreise Slovakia. I generalprøven mot vertsnasjonen Slovakia tirsdag tapte Norge 2–3 etter spilleforlengelse.

Han fikk blant annet med seg en seier mot Danmark.

Nå kan han få vist seg fram for et vesentlig større publikum.

– VM er et veldig godt utstillingsvindu. Det så vi med Haugen for noen år siden. Det er dette som er jobben min, derfor vil jeg gjøre en så god jobb som mulig og på den måten vise utenlandske klubber at de trygt kan satse på spillere som spiller i Norge. Den norske ligaen er ikke et veldig godt utstillingsvindu, derfor velger mange å gå til Allsvenskan (nivå to i Sverige). Den ligaen er ikke så mye bedre enn Get-ligaen i Norge, men den er et bedre utstillingsvindu.

Tar ett år til i Oilers

Utenlandske klubber har luktet på Holm tidligere, senest nå i vår, men Holm ser for seg å ta ett år til i Oilers. Så er planen å reise utenlands. Da er det Sverige eller Tyskland som står øverst på listen.

– Men hva om du får et kanonbra VM og får tilbud etter mesterskapet, da?

– Det får vi eventuelt ta når den tid kommer. Da får jeg prate med agenten og klubben og se. Men jeg ser for meg å ta ett år til i Oilers. Det er der fokuset mitt er.

– Hvordan angriper du situasjonen hvis du får beskjed om at du skal spille nå i VM?

– Jeg må bare utstråle trygghet, håndtere tempoet og nivået og ikke bli for stresset og «styre» for mye. Jeg må bare gå ut og vise at det ikke er noe annerledes å spille VM enn andre kamper. Selv om det går litt fortere. Jeg er ingen førstereisgutt. Jeg har vært med i både OL og VM og har spilt i CHL. Nå mangler jeg bare å få vist meg fram på isen i et mesterskap for Norge.

Holm har tatt store steg i Oilers, både fysisk og mentalt. Han er klubbens ubestridte nummer én på keeperplass.

– Jeg føler kurven min fortsatt går riktig vei. Jeg har vært nøye med den fysiske treningen de siste årene. Jeg lærer av spillere som Kristian Forsberg og Dennis Sveum, som er flinke til å ta vare på kroppene sine. Jeg er fornøyd med utviklingen min og hadde kanskje min beste sesong i år, sier Holm.

Samme mål som alltid

Norge går til VM med samme plan som så mange ganger før: Hovedmålet er å fornye plassen i toppdivisjonen, drømmen er kvartfinale.

Norges beste spiller, Mats Zuccarello er ikke med. Det er heller ikke nevnte Haugen, det samme gjelder Ken André Olimb.

Oilers har med Kristian Forsberg og Johannes Johannesen i tillegg til Holm. Johannesen reiser videre til tysk hockey etter VM. I tillegg er Dennis Sveum reserve.

Tidligere Oilers-spiller Mathias Trettenes er også en del av den norske VM-troppen. Laget trenes av tidligere Oilers-trener Petter Thoresen.

Norges kamper i VM

10. mai: Russland (kl. 16.15)

11. mai: Tsjekkia (kl. 20.15)

13. mai: Sverige (kl. 20.15)

15. mai: Sveits (kl. 16.15)

17. mai: Østerrike (kl. 16.15)

18. mai: Italia (16.15)

21. mai: Latvia (16.15)

Norge spiller i gruppe B. De fire beste lagene går til kvartfinaler. De to dårligste lagene i gruppe A og B rykker ned til Divisjon 1 A.

Norge i ishockey-VM

Under Petter Thoresen:

* 2018: 13.-plass

* 2017: 11.-plass

Under Roy Johansen:

* 2016: 10.-plass

* 2015: 11.-plass

* 2014: 12.-plass

* 2013: 10.-plass

* 2012: 8.-plass (kvartfinale)

* 2011: 6.-plass (kvartfinale)

* 2010: 9.-plass

* 2009: 11.-plass

* 2008: 8. plass (kvartfinale)

* 2007: 14.-plass

* 2006: 11.-plass