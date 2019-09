Tallene viser null fremgang på tre år. Likevel frykter ikke Deila for jobben.

VALLE: Ronny Deila står rakrygget. Han svarer høflig, men dønn ærlig om temaet som har hatt en tendens til å gjenta seg.

Igjen og igjen.

– Vi ønsker å se fremgang i det vi driver med. Vi blir skuffet når vi ikke når målet vi ønsker, sier han.

Siden 2017 har 43-åringen forsøkt å gjøre Vålerenga til et topplag. Det har han foreløpig ikke lykkes med. Nok en gang ser det ut til at Oslo-klubben ikke klarer å realisere sin egen målsetting. I år var det å ende på minst 4. plass i Eliteserien.

– Vi er langt unna det nå. Det er det ikke noen tvil om. Vi må bare ta én kamp om gangen, og spille god fotball, forteller han.

Etter 1–1 mot Rosenborg søndag kveld, har laget enda til gode å vinne på de seks første kampene etter sommerpausen. Tallene viser at klubben nærmest har stått på stedet hvil i tre år.

Etter 20 kamper i 2017: 27 poeng – Pluss én i målforskjell

Etter 20 kamper i 2018: 30 poeng – Minus to i målforskjell

Etter 20 kamper i 2019: 27 poeng – Pluss fire i målforskjell

Laget har vært et godt stykke unna det å kunne kjempe om medaljene. 8. plass (2017), 6. plass (2018) og foreløpig 7. plass (2019) i Eliteserien er fasiten.

Fakta: Ronny Deila Født: 21. september 1975 Fra: Porsgrunn Klubber som trener: Brodd, Strømsgodset, Celtic, Vålerenga Meritter: Cupen (2010) og seriegull (2013) med Strømsgodset. Cupen og to seriegull med Celtic (2014–2016).

Skulle kjempe om trofeer

Det var knyttet store forventninger til Deila da han ble presentert som ny trener i klubben for nærmere tre år siden. Han hadde kommet fra jobben i den skotske storklubben Celtic.

Der hadde han levert pokaler og gode resultater. Nå skulle han gjøre det samme med Vålerenga, som drømte om å gjenskape seriegullet fra 2005 og cupgullet fra 2008.

– Målet er å være en stabil toppklubb i Norge. Kjempe om trofeer selvfølgelig, men også bygge en klubb som kan stå på egne bein, sa han da han ble presentert.

Det nærmeste klubben har vært en ny pokal på Valle, er semifinaletapet i cupen mot Sarpsborg 08 for to år siden.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Frykter ikke for jobben

Deila legger ikke skjul på at planen hans har tatt lengre tid enn han hadde tenkt. De to siste årene har laget vært 22 poeng bak seriemesteren ved endt sesong. Likevel mener 43-åringen at han har forbedret laget.

Han peker på forsvarsspillet. Laget står bedre som et lag, og har lettere for å forsvare seg i perioder med stort press fra motstanderne. Offensivt har også laget tatt steg, mener han.

Deila er trygg på at han nyter stor tillit.

– Nei, jeg frykter ikke for jobben. Jeg snakker hele tiden med eierne og styret. Det er klart at når man ikke får de resultatene man vil, så blir man lei seg og forbannet. Jeg har troen på at vi skal få det til slutt, svarer han.

Uforløst potensial

I løpet av tre år har det også vært store utskiftninger i spillertroppen. Senest i juli ble klubbens beste spiller solgt. Driblevingen Chidera Ejuke ble klar for Heerenveen i Nederland.

Nå har klubben hentet inn det Deila betrakter som spennende navn. De offensive spillerne Mayron George og Ousmane Camara skal heve nivået på laget.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Spillerne er også enige med treneren. Det er fortsatt grunn til å tro at Vålerenga kan snu den vonde trenden.

– Jeg føler vi har noe på gang, selv om vi varierer altfor mye. Man ser at man har det som skal til, vi må bare bli enda litt skarpere, sier visekaptein Magnus Lekven.

Han har vært i klubben siden 2016, og har vært med på hele Deila-reisen. Spillergruppen er samspilte om at potensialet i klubben er stort.

– Jeg føler ikke situasjonen reflekterer hvor godt lag vi er, sier Sam Adekugbe.

Nå er Vålerenga seks poeng bak Rosenborg på 4. plass. Ti kamper gjenstår av sesongen.

Det begynner å haste.