Nådeløs dom i ukens Ballspark-pod: – Branns sesong er over

Høstmørket har rammet hjertet til Doddo etter nok et Brann-tap, og han er klar på at sesongen for Branns vedkommende nå er over. Erik Huseklepp er hjertens enig, og Ballspark-eksperten følger opp med at denne sesongen har vært så svak at den må grundig evalueres og at Brann nå må vurdere hvilke grep som skal gjøres inn mot neste sesong.

Det er hovedmomentene i ukens Ballspark-podkast, en utgave av det noe spisse slaget – hvor Erik Huseklepp også forklarer hvorfor Brann ser ut som et trekkspill i det bakre ledd og Doddo bekjenner at han gleder seg over til dystre teaterforestillinger enn over Brann for tiden.

Men slapp bare av: Det er nok av humør i ukens podkast, omstendighetene til tross.

