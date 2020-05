Game of Thrones-stjerne satte ny verdensrekord

Ingen har løftet like mye i markløft som Hafthor Björnsson.

Hafthor Björnsson iført kostyme som karakteren «Gregor Clegane» (t.v.). Foto: TT NYHETSBYRÅN

De fleste kjenner islendingen Hafthor Julius Björnsson best som den fryktinngytende Game of Thrones-karakteren Gregor «The Mountain» Clegane.

Björnsson har i flere år vakt oppmerksomhet med sin mildt sagt muskuløse kropp. I 2018 vant han konkurransen «World's Strongest Man».

Lørdag hadde 31-åringen, som er vesentlig yngre enn karakteren han spiller i «Game of Thrones», bestemt seg for å skrive styrkeløfthistorie.

Målløs

I 2016 satte Eddie Hall verdensrekord i markløft, en øvelse som stiller store krav til sete-, rygg- og lårmuskulaturen. Halls verdensrekord var på 500 kg.

Den hadde «The Mountain» bestemt seg for å slå. Seerne på islendingens Twitch-kanal fikk først være vitner til at han «varmet opp» med 420 og 465 kg. Så var det klart for selve rekordforsøket på 501 kg.

Björnsson inntok posisjon, før han løftet de mange kiloene opp fra gulvet. Verdensrekorden var et faktum. Han satte i et jubelbrøl før han deretter omfavnet kona.

– Jeg er målløs. Jeg er så takknemlig for at jeg fikk gjøre dette, med tanke på hva verden går gjennom, sa Björnsson i et intervju sendt på Rogue Fitness’ Youtube-kanal.

– Jeg tror jeg kunne løftet mer, men hva er poenget? Jeg er fornøyd med dette, la han til.

Treningsinteresserte diskuterer på sosiale medier om Björnssons løft kan godkjennes som en offisiell rekord etter reglene for styrkeløft. Det endrer imidlertid ikke at ingen har gjort et tyngre markløft enn islendingen.