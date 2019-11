DEBUT: Jürgen Klinsmann måtte se sitt Hertha Berlin tape hjemme for Borussia Dortmund i trenerdebuten lørdag. FRANKPETERS / BILDBYRÅN

Klinsmann ble tatt imot som en helt i Berlin - satte nordmann rett inn på laget

Jürgen Klinsmann fikk ikke drømmedebuten han ønsket seg som Hertha Berlin-trener. Det endte med 1-2-tap mot Borussia Dortmund på fullsatte Olympiastadion.

74.667 tilskuere fylte tribunene da Klinsmann skulle lede et tysk lag i kamp for første gang på ti år. Han overtok ansvaret da Ante Covic tidligere i uken fikk sparken etter skuffende resultater i høst.

Rune Almenning Jarstein var utestengt etter utvisningen sist, men Klinsmann ga tillit til Per Ciljan Skjelbred på midtbanen. Publikums forventninger ble ikke innfridd da gjestene gikk opp i to måls ledelse med to raske scoringer etter et kvarters spill.

Per Ciljan Skjelbred har fått begrenset spilletid denne sesongen. Jürgen Klinsmann valgte å starte med nordmannen. THORSTENWAGNER / BILDBYRÅN

Jadon Sancho og Thorgan Hazard satte Borussia Dortmund i førersetet. Vladimir Darida reduserte, men Hertha greide aldri å utligne selv om gjestene måtte avslutte med ti mann etter at Mats Hummels ble utvist for to gule kort rett før pause.

– Jeg synes vi fortjente bedre, iallfall 2-2. Det vi må forbedre er at tempoet ikke er høyt nok, sa Klinsmann til Sky.

Hjemmefansen jublet for utligning tidlig i 2. omgang, men Davie Selkes scoring ble annullert for offside etter VAR-gjennomgang.

For Dortmund-trener Lucien Favre var kampen en stor opptur. Det har vært stilt spørsmål om hans framtid etter svake resultater i det siste.

– Vi ga alt. Det er ikke lett å forsvare seg med ti mann så lenge, sa Favre.

Skjelbred spilte hele kampen da Hertha gikk på sitt femte strake tap. Laget er på kvalifiseringsplass med bare to lag bak seg.

Bayern tapte, Leipzig på topp

Bayern München hadde feid all motstand av banen siden Hansi Flick ble utnevnt til midlertidig trener etter sparkingen av Niko Kovac, men lørdag kom han ned på bakken med 1-2-tap hjemme mot Leverkusen.

Leon Bailey scoret to ganger for gjestene. Innimellom utlignet Thomas Müller for hjemmelaget, som med en klar seier ville inntatt tabelltoppen.

Leverkusen-spiller Jonathan Tah ble utvist i det 81. minutt, men gjestene holdt unna og tok en sterk seier.

RB Leipzig ledet med tre mål ved pause, men halte så vidt i land 3-2-seier borte mot tabelljumbo Paderborn. Seieren løftet laget til tabelltopp iallfall til kveldskampen mellom Bayern München og Leverkusen er spilt.

Patrik Schick, Marcel Sabitzer og Timo Werner scoret Leipzig-målene, alle i den første halvtimen.

Nytt tetskifte?

Leipzig topper tabellen iallfall inntil Borussia Mönchengladbach har spilt mot Freiburg søndag. Med seier overtar Gladbach førsteplassen.

Håvard Nordtveit var ubenyttet reserve for Hoffenheim i 1-1-kampen mot Fortuna Düsseldorf. Det så lenge ut til å bli hjemmeseier, men Fortuna utlignet to minutter før slutt ved Rouwen Hennings.

Nestjumbo Köln berget også poeng med et mål i sluttminuttene mot Augsburg i en kamp der begge lag fikk en spiller utvist før pause. Åtte gule kort i første omgang var tangering av bundesligarekorden.