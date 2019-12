Fredrik Brustad jubler for 1-0, som var nok til at Mjøndalen reddet plassen i Eliteserien. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Mjøndalen fortsatt i eliteserien etter dødballmål: – Beste kvelden i mitt liv

Mjøndalen sikret plassen i Eliteserien med 1-0 seier mot Vålerenga etter dødballbonanza.

NTB

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det finnes ikke noe bedre enn det her! Det er faen meg den beste kvelden i mitt liv! Det er så deilig, og jeg er så stolt, utbrøt en ekstatisk Joackim Olsen Solberg til Eurosport etter at plassen var sikret.

Mjøndalen burde vunnet mye mer enn 1-0 etter sjanse på sjanse fra Solbergs dødballfot, men det bryr de seg fint lite om siden resultatet gjør at de beholder plassen.

– På dødballer skal vi være overlegne i dag, sa Mjøndalens trener Vegard Hansen til Eurosport før kampen, og det fikk han rett i.

Det kunne fort blitt drømmeåpning for Mjøndalen på dødball, med en dobbeltsjanse av dimensjoner etter tre minutter. En corner ble headet av Sondre Solholm Johansen i stolpen fra kort hold, og på returen bommet stopperkollega Quint Jansen på åpent mål fra tre meter.

Hjemmelaget fortsatte med å presse Vålerenga i senk og fikk flere gode sjanser takket være den presise dødballfoten til Solberg, men ballen ville ikke i mål før pause.

Mjøndalen kom til nok en kjempesjanse etter 44 minutter foran blussende VIF-fans. Et godt innlegg fra Vetle Dragsnes ble møtt på bakre stolpe, men heller ikke denne gangen gikk ballen i mål.

Rødt kort?

Adekugbe, som fikk et tidlig gult kort, burde blitt utvist like før pause da han suste inn i Jacob Bergström med en takling. Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth var langt fra fornøyd da han fikk spørsmål i pausen om det burde blitt rødt kort.

– Ja det er klart. Vi er vant til de greiene her, vi får ingenting gratis. Vi har fått avgjørelser mot oss i hele år, så at det fortsetter sånn i siste og avgjørende kamp er ikke noe overraskende for oss. Det kommer bare til å fortsette i andre omgangen også, sa Gauseth i pausen.

Dødballmål

Sjansesløsingen fortsatte derimot ikke, for etter 53 minutter tok Mjøndalen endelig ledelsen 1-0, på dødball så klart. Etter mye klabb og babb i feltet sendte Fredrik Brustad ballen i mål og Mjøndalen til himmels.

Vålerenga hadde nesten ingenting å stille opp med i kampen som hadde lite betydning for Oslo-laget, og Mjøndalen fortsatte med å skape store sjanser.

Midtstopper Jansen brente nok en stor sjanse to minutter etter ledermålet, men headingen på bakre stolpe ble klarert av Christian Borchgrevink. Vålerenga-backen måtte i aksjon nok en gang to dødballer senere.

Jacob Bergström møtte nok et nydelig dødballinnlegg fra Solberg, og headingen gikk forbi Kristoffer Klaesson hos VIF som nok en gang ble reddet ved en klarering på strek fra Borchgrevink.

Aron Dønnum fikk en mulighet like etterpå, som kan ha gjort hjemmelaget nervøse, for sjansene forsvant for bruntrøyene resten av kampen. Vålerenga kom med en siste lille offensiv mot slutten, men det ble aldri de store sjansene, og Mjøndalen sikret plassen.

Mjøndalen endte på 30 poeng, men holder plassen på bedre målforskjell enn Lillestrøm og Tromsø som havnet på henholdsvis kvalifisering og direkte nedrykk. Til Lillestrøm skilte ett fattig plussmål.