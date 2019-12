Stine Bredal Oftedal takkes av lagvenninnene. Alle mener hun er den største. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

Norge-stjernene hyller lagvenninnen. Nå mener de hun fortjener gjev utmerkelse.

Medspillerne var samstemte. Stine Bredal Oftedal går utenpå dem alle sammen. Hun fortjener en tittel.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sør-Korea-Norge 25–36

KUMAMOTO. Brølene hørtes lenge før spillerne kom til intervjusonen. Lyden var ikke til å ta feil av. Det var en glad gjeng som kom fra kampen mot Sør-Korea, der Stine Bredal Oftedal hadde blitt kåret til banens beste.

Derfor var kapteinen ettertraktet og snart foran TV-kameraene. Medspillerne fulgte etter.

De kunne nesten ikke forstå at de hadde halvannet ben i semifinalen i håndball-VM, etter at Tyskland og Nederland tapte sine kamper mot henholdsvis Serbia (28–29) og Danmark (27–27) noen timer tidligere. Alt hadde gått Norges vei, og Norge fikset sin egen oppgave.

Alt stemte i første omgang

Oftedal satte i gang spillet mot lynraske asiater, men hun og de andre hadde også turboer som virket.

28-åringen brukte motstandernes våpen, raske forflytninger, hurtige finter, frispilling av andre. Nittedølen førte an, og hun gledet seg over alle innøvede trekk som fungerte, innspill til strekspillerne, utspill til kanten og kontringsmål.

Kompakt forsvar, gjøre hverandre gode, harde skudd og gjennombrudd, trickskudd også, lobber og baller i åpent mål. Alt ble presentert i denne kampen. Og bakerst sto Silje Solberg, i alle fall i første omgang, som om hun var to meter høy og to meter bred.

Da Norge ledet med ti mål til pause (20–11), var asiatene frustrert. Treneren tok seg til hodet, stjernen Ryu Eun Hee var langt unna det hun er god for. Høyrebacken hadde bare scoret ett mål. I de seks foregående kampene, da Sør-Korea blant andre vant mot regjerende verdensmester Frankrike, hadde hun satt inn 53 mål. Etter hvilen ble det riktignok seks til. Det skulle bare mangle.

Stine Bredal Oftedal spilte på hele sitt repertoar. Syv mål ble det også. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Ga kapteinen mye ros

– Dette var dritkult, sa Stine Skogrand der hun sto svett og sliten foran de som ville ha tak i henne.

Klokken gikk mot halv elleve på kvelden, men triumfen måtte nytes. Og alle som kom forbi mediene var samstemte : Kapteinen var «outstanding» som det så fint heter.

– Hun er verdens beste playmaker, fastslår Skogrand, selv trygg og god da hun var på banen.

– Stine har vokst seg inn i kapteinsrollen. Hun går foran og viser vei, fortsetter bergenseren, før hun blir avløst av Ingvild Bakkerud, som heller ikke er i tvil:

– Ja, hun er verdens beste.

Kongsbergjenta var ekstra godt fornøyd med at Norge fikk satt forsvaret, for det er roten til alt godt. Og da hun måtte videre til neste som skulle intervjue henne, kom Marta Tomac frem forbi skilleveggen som delte rommet i to. TV på én side, de skrivende på den andre.

Dette ble en lagseier. Blide fjes etter at kampen mot Sør-Korea var over. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Fakta Håndball-VM, hovedrunden – Gruppe 1, tabell etter fire spilte kamper Norge – 6 poeng Tyskland – 5 poeng Nederland – 4 poeng Serbia – 4 poeng Danmark – 3 poeng Sør-Korea – 2 poeng (©NTB)

Fortjener all god omtale

– Stine bør vinne tittelen «Verdens beste». Det har hun fortjent etter å ha vært nominert to ganger, sier Tomac.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) kårer hvert år verdens beste blant menn og kvinner i denne idretten.

Trønderen begrunner det med alt Oftedal står for, som er i en egen klasse. Men lagvenninnene er ikke dårlige de heller.

– Vi sto tett bakover og fikk uttelling for at vi er så bra trent.

Emilie Hegh Arntzen rundet hundre landskamper, håndballpresident Kåre Geir Lio ble 66 år, og begge mente de ikke ville glemme det som hendte i Aqua Dome mandag 9. desember 2019.

– Jeg fikk den bursdagsgaven jeg ønsket meg, sa presidenten.

Fakta IHFs kåring av verdens beste håndballspiller Heidi Løke vant prisen i 2011. Hun er den forrige norske kvinnen som har vunnet prisen. Tidligere har også Linn-Kristin Riegelhuth Koren (2008), Gro Hammerseng-Edin (2007), Cecilie Leganger (2001) og Trine Haltvik (1998) blitt kåret til verdens beste håndballspiller.

Nese for uttelling

Heidi Løke kom forbi med brukket nese og blått øye. I kjent Løke-stil var hun tilbake som Fru 100 prosent: Fem mål på fem skudd.

Løke vet hva det vil si å være verdens beste. Hun ble kåret til det i 2011 og nominert på ny året etter.

– Stine er en komplett spiller. Hun har en fart som ingen andre har, er 37-åringens kommentar. Hun har bursdag torsdag.

Men ikke noe er helt avgjort når det gjelder Norges muligheter videre, selv om uavgjort holder mot tyskerne onsdag for å vinne puljen og være klar for semifinalen.

Landslaget har ballen i egne hender. De slipper å være avhengig av andre for å ta seg videre. Åpningskampen i EM i fjor mot Tyskland, som ødela alt, skal revansjeres.

Denne gjengen sparte ikke på latteren og jubelen da kampen var over. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Et helt spesielt fellesskap

Norge hadde tolv spillere på scoringslisten denne gangen. Silje Waade var glad for at hun også hadde fått sjansen. Tre mål er da noe.

– For meg betyr også Stine mye. Hun skaper rom for alle andre. Hun er utrolig god, også til å gå selv. Sammen med henne har vi et godt fellesskap.

Slik kunne vi fortsatt, men da Stine Bredal Oftedal dukket opp, måte vi høre hva hun syntes om rosen:

Hun sa først at det er en ære.

– Det er jo hyggelig det, og det hadde vært fint å bli kåret til verdens beste. Men jeg vil heller ha en tittel sammen med laget.

Hun hadde tatt seg god tid til alle som ville ha noen ord fra henne. Så forsvant hun mot garderoben, og etter hvert kveldens viktigste telefon fra hotellrommet, den til kjæresten Rune Dahmke, som spiller håndball i Kiel.

– Det ser jeg frem til nå.