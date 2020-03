Advarer mot bruk av permitteringer: – Risikabelt

Oilers permitterer spillerne, og flere fotballklubber vurderer å gjøre det samme.

Idretts-Norge er hardt rammet av koronautbruddet. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Alle offisielle fotballkamper i Norge er stanset fra og med fredag 13. mars. Toppfotballen starter tidligst opp igjen første helgen i mai. Dette får store økonomiske konsekvenser, spesielt for klubbene som er avhengig av publikumsinntekter som forsvinner når kampene ikke spilles.

Norsk Toppfotball (NTF) er en interesseorganisasjon for klubbene i Eliteserien og Obos-ligaen og jobber for å finne løsninger i den ekstraordinære situasjonen.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Det første som skjer i en sånn situasjon, er at sesongkortsalget stopper opp. Vi er en del av et næringsliv, og sponsorer kan også slite økonomisk. Det er en tøff sirkel, og mange næringer har det tøft nå, sier direktør Leif Øverland i NTF.

Ifølge Øverland går i snitt 50 prosent av utgiftene i toppklubbene med til lønn. Både Strømsgodset og Sandefjord vurderer å permittere spillere.

– Klubbene har mange ansatte, derfor var vi spent på hva regjeringen ville komme med nå. Endringen av permitteringsreglene, som gjør at arbeidsgiver betaler for de to første, og ikke 15 første dagene som før, er bra og gjør det lettere for oss, men er nok ikke tilstrekkelig.

Leif Øverland er direktør i Norsk Toppfotball. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

– Alternative løsninger

Sluttspillet i ishockey er avlyst, og seriemester Oilers har permittert alle spillere og ansatte. Spillerforeningen Niso oppfordrer klubbene til å finne andre løsninger.

«Det er noen klare utfordringer ved bruk av permittering i denne situasjonen», skriver Niso-advokat Eirik Monsen på foreningens hjemmeside.

I et vanlig arbeidsforhold kan arbeidstageren si opp, mens spillere i hockey, fotball og håndball har tidsbestemte kontrakter og har ikke samme muligheter.

«Ved permittering gis imidlertid arbeidstager mulighet til å si opp arbeidsavtalen», skriver Monsen.

Men siden spillere også er salgsobjekter, er ikke klubbene nødvendigvis villige til å akseptere en oppsigelse.

«Ettersom arbeidstager kan si opp avtalen ved permittering, løper arbeidsgiver en betydelig risiko ved å ta i bruk permittering», hevder Monsen og avslutter med:

«Da bør det være i alle parters interesse å se på alternative løsninger».

– Må kraftigere lut til

Leif Øverland svarer slik på Nisos advarsel:

– Vi og resten av kultur- og næringslivet er i en helt spesiell situasjon. Regjeringen har kommet med sin første pakke for å bidra til at flest mulig bedrifter klarer seg gjennom krisen. Norsk Toppfotball mener som NHO, Virke og LO at det må kraftigere lut til. Men vi er fornøyd med at det skjer forbedringer vedrørende permitteringsreglene.

– Vi håper koronaviruset demper seg raskt og at vi kan spille fotball igjen. Inntil det må norske klubber vurdere de tiltak som er mulige som resten av samfunnet for å redde arbeidsplassene. Det skal vi gjøre i god dialog med Niso.

– Hvilke alternativer kan klubbene bruke?

– Klubbene vil snu alle steiner for å sikre at de er robuste når serien starter igjen. Det er jeg trygg på.

Strømsgodset har diskutert permittering av spillere siden eliteseriestarten er utsatt tidligst til mai. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Usikre tapstall

NTF-sjefen tror flere kan komme til å slite.

– Når begynner klubbene å merke dette på økonomien?

– Det tror jeg er veldig ulikt. Noen har en stabil og god økonomi og dermed en kasse å ta av. Andre balanserer på en knivsegg. Hovedutfordringen kommer ikke nødvendigvis på resultatet, men på den kortsiktige likviditeten. Det er betydelig overskudd per kamp, men klubbene kan ikke si opp leverandøravtaler med andre firma på kort varsel. Dessuten har de mye faste kostnader som for eksempel leie av stadionanlegget.

Ifølge Øverland er det for tidlig å komme med et konkret tall på hvor mye klubbene taper på den utsatte seriestarten.

– Vi jobber for å få frem korrekt fakta og få frem budskapet til de som bestemmer. Hva blir effekten av dette?

Han håper at regjeringen vil avskaffe eller redusere arbeidsgiveravgiften i en periode.

Kan spille nærmere jul

– Det hadde gitt en effekt umiddelbart på likviditeten og redusert kostnadene. Det er også store breddeklubber som har mange ansatte. En reduksjon i avgiften hadde hjulpet både bredde- og toppfotball, og selvsagt også andre bedrifter.

Øverland liker det grepet som ble gjort i Danmark, der myndighetene garanterte for tapte inntekter hvis tilskuerantallet ville blitt over 1000. Så hvis et arrangement ville samlet 5000 tilskuere, hadde myndighetene betalt for inntektstapet for de 4000 tilskuerne som ikke slapp inn.

– NFF og vi jobber etter et scenario der ligaen spilles, om vi så spiller opp mot julaften. Og vi tenker kreativt. Ingen av planene våre er ikke å gjennomføre Eliteserien og Obos-ligaen, avslutter han.