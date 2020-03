Britisk fotball i sorg: Tidligere Premier League-spiller døde i ulykke

Den tidligere Cardiff City-spilleren Peter Whittingham er død, 35 år gammel.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Peter Whittingham spilte under Ole Gunnar Solskjær i Cardiff. Foto: Reuters Staff / X01095

Det opplyser Cardiff i en pressemelding torsdag ettermiddag. Engelskmannen spilte for klubben fra 2007 til 2017. Han har også spilt for Aston Villa, Burnley, Derby County og Blackburn Rovers.

– Det er med en grenseløs mengde sorg at vi må informere supportere om at Peter Whittingham har gått bort i en alder av 35, skriver klubben.

Midtbanespilleren fikk over 400 kamper for klubben, og spilte under blant andre Ole Gunnar Solskjær da han var manager for klubben i 2014.

– Peter var en familiemann. Han kunne lyse opp rommet med sin humor, varme og personlighet. Som profesjonell fotballspiller – og som en Bluebird – gjorde han seg bemerket med talent, eleganse og ydmykhet. Ingen gjorde det bedre, fortsetter klubben.

Peter Whittingham var Cardiff-spiller under tiden Ole Gunnar Solskjær var manager der. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Whittingham, som kom på årets lag i Championship tre ganger, var også lagkamerat med Jo Inge Berget, Mats Møller Dæhli og Magnus Wolff Eikrem.

Engelskmannen skal ha ligget på sykehuset i over en uke etter å ha pådratt seg en hodeskade etter et fall på en pub i Wales, ifølge BBC.

Politiet beskriver det som en ulykke, ifølge Sky Sports.

Han etterlater seg kona Amanda og en sønn.