Østberg er tilbake på start: – Det har vært veldig spesielt

Ingvild Flugstad Østberg er usikker på formen, men veldig glad for å være tilbake i langrennssirkuset.

Ingvild Flugstad Østberg gleder seg til å komme tilbake i konkurranse. Foto: Rune Petter Ness

LENZERHEIDE: En smilende Ingvild Flugstad Østberg møtte det internasjonale pressekorpset i det sveitsiske vintersportsstedet Lenzerheide torsdag ettermiddag. I disse løypene har hun for vane å prestere godt. Her har hun vunnet tre verdenscuprenn, men denne sesongen har det ikke gått som planlagt for den norske skistjernen.

Hun vant både Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt i fjor, men innfridde ikke kravene til skiforbundets helseattest i november. Dermed fikk hun startnekt og har fulgt sesongstarten fra sidelinja.

Lørdagens fellesstart i Lenzerheide blir hennes første konkurranse.

– Vi får se hvordan det går. Jeg er usikker, sa Østberg.

– Hvordan har de fem ukene uten konkurranse vært for deg?

– Jeg har for så vidt hatt det greit, men det har vært veldig spesielt å se på skirenn på TV-en. Jeg har fulgt de andre, men det har vært rart at de har gått, og at jeg har sett på. Jeg har hatt veldig lyst til å gå, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Mindre belastning

Samtidig har hun vært klar på at hun har måtte prioritere helsa.

– Jeg har prøvd å gjøre de tingene som er riktig for meg for å komme tilbake på startstreken, jeg har klart det.

Østberg fortalte at hun har gjort endringer i opplegget sitt.

– Jeg har tatt ned treningsbelastningen, og det har vært mindre reising og ingen konkurranser. Jeg har hatt god hjelp og et godt samarbeid med helseteamet vårt.

Lille julaften ble det klart at hun var friskmeldt og at det ut ifra en totalvurdering er helsemessig forsvarlig at hun starter i Tour de Ski.

Ifølge landslagets medisinske apparat vil det bli gjort vurderinger underveis, og Østberg gjentok budskapet fra Beitostølen i november.

– Som toppidrettsutøver balanserer man ofte på en knivsegg. Det er en risiko med å trene så mye,

– Godt å være tilbake

Hun tenker ikke så mye resultatene i Tour de Ski, men er mest opptatt av å være tilbake.

– Det er veldig godt å være tilbake og gå på ski med alle de andre. Jeg vet ikke helt hvordan formen er og hvordan det vil gå, men er glad for å være her og endelig starte sesongen.

Hun legger til:

– Jeg har sett fram til å konkurrere, men helsa er viktigst.

