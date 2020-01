Lorentzen med gladmelding før EM: – Det blir spennende

EM enkeltdistanser til helgen kan løfte skøyteessene Håvard Holmefjord Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen ut av skyggen igjen.

Håvard Holmefjord Lorentzen har på ingen måte imponert så langt i sesongen. Til helgen er det EM på enkeltdistanser i Heerenveen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB-Geir Andreassen

Norsk skøytesport har levd i skyggen av andre vinteridretter så langt i sesongen. Mens norske triumfer har florert i langrenn, hopp og alpint, har skøyteløperne ikke vært nærheten av seierspallen med unntak av en lagtempo i verdenscupen denne sesongen.

Håvard Holmefjord Lorentzen har en åttendeplass som beste plassering. OL-mesteren fra 2018 (500 meter) har utenom det slitt med å være blant verdens 16 beste sprintere, og han har sågar vært en tur innom B-gruppen.

– Jeg er ganske spent, sier Lorentzen til NTB om hva han tenker før helgens EM i enkeltdistanser.

Skøytestjernen har slitt med en skade gjennom høsten og i de første verdenscuprennene, noe som har ført til at han ikke har fått gått så fort som ønsket.

– Men det kjennes ut som skaden har sluppet taket, så det blir spennende. Det er et vanvittig sterkt startfelt, sier 27-åringen som ikke har satt seg konkrete medaljemål.

– Det viktigste er å få det til å løsne. Men jeg vet at hvis jeg går normalt bra, så kan jeg være med og kjempe om medalje på 1000 meter. Det er nok der muligheten ligger i år.

Bøkko tilbake

Lorentzen har vært hjemme i romjulen og dro deretter tidlig ned til Heerenveen, der EM går kommende helg, for å få noen gode økter på rask is.

Sverre Lunde Pedersen har slitt med ettervirkningene av fallet han hadde på sykkel i slutten av september. Han fikk en liten opptur i japanske Nagano, der han gikk en god 5000 meter i B-gruppen. Tiden 6.19,68 hadde vært helt i nærheten av en pallplass i A-gruppen.

Fana-løperen har vært på en liten høydetrening i italienske Collalbo som oppladning til EM enkeltdistanser.

På kvinnesiden har både Hege Bøkko og Ida Njåtun slitt med form og motivasjon. Begge gikk uttaksløpene til EM og har fått tilbake ny glød og inspirasjon.

Bak skjema

Ved siden av dårlige norske prestasjoner har det også vært tidvis laber oppslutning om verdenscupløpene på TV. NENT Group og Viasat4 har overtatt rettighetene fra NRK og hadde ved en anledning seertall så lave som 9000.

Tross skader og at sesongen så langt har vært «bak skjema», er Lorentzen optimist både til helgens mesterskap og for resten av sesongen.

– Ja, man må jo være det. Hvis selvtilliten er lav blir det ingen superresultater.

– Vi får prøve å forbedre de tingene vi har vært svake på, så håper jeg at det løsner både for meg og for resten av gjengen i helgene som kommer, sier Lorentzen.

