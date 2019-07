Suksesstreneren kåret til verdens beste

HAMBURG. Da ble 57-åringen kåret til verdens beste trener i sandvolleyball, og det omgitt av nettopp noen av verdens beste trenere.

Trenerforeningen i Det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) sto for overrekkelsen på spillerhotellet i Hamburg. Og Mol fikk ikke bare én, men to priser. Først for den treneren som har hatt størst fremgang med sitt lag, dernest for verdens beste trener i 2018.

– Hvis du bare er sta nok, så lykkes du til slutt. Jeg setter stor pris på dette, sier Mol, som fikk to plaketter.

Han ba umiddelbart kona Merita, selv viktig støttespiller, og assistenttrener Jetmund Berntsen om å komme frem. Mol mener at sandvolleyball er et lagspill på alle måter.

I hotellet Grand Elysee i Hamburg var det nærmere 30 trenere fra ulike nasjoner til stede. Trenere fra hele verden hadde stemt på forhånd.

Ingen andre fra Norge har vært i nærheten tidligere av å få en slik utmerkelse i denne idretten, men i lagspillet håndball har både Marit Breivik og Thorir Hergeirsson oppnådd slik suksess.

– Jeg håper at vi alle kan bidra til at sporten får et løft i våre land, fortsatte 57-åringen.

– Jeg er stolt og glad. Han fortjente det etter 35 år i denne bransjen, sier kona Merita Berntsen Mol.

Hun var selv landslagsspiller og OL-deltager i sin tid, nå mentaltrener for sønnen Anders Mol og hans makker Christian Sørum.

Har gjort en god jobb

Mol har bidratt til at Norge per i dag har verdens beste lag på herresiden, og det har skjedd fort. Ved inngangen til forrige sesong var det ingen som hadde regnet med seniorene Anders Mol og Christian Sørum. Før sesongen var over hadde duoen vunnet flere verdenscupturneringer og verdensserien sammenlagt.

Og nettopp Mols familie, der også kona, sønnen Hendrik og datter Melina er med til VM, har stått sammen om å satse på idretten.

De to yngste guttene, Markus og Adrian, ble syke. De måtte holde seg hjemme i Strandvik. For hele familien er volleyball en felles interesse som binder alle sammen.

– Det er så fint at vi kan ha dette felles, sier Anders Mol.

Han er stolt av hele gjengen, og glad for at pappa har vært så ivrig som trener i alle år.

Mette Bugge

Energisk og fair

– Jeg er imponert over Kåres kompetanse og glad for at jeg får jobbe sammen med ham, sier landslagets assistenttrener Jetmund Berntsen.

Han forteller at han lærer noe nytt hver eneste dag når han er sammen med hovedtreneren.

– Det er så veldig fortjent at han får prisen. Etter sesongen i fjor var det nesten umulig å unngå, mener Berntsen og sikter til gjennombruddssesongen i fjor.

Den gangen var de to spillerne bare 21 og 22 år gamle.

Mette Bugge

Ville følge de beste

Kåre Mol valgte for få år siden å slutte som trener på ToppVolley, skolen som ligger på Sand i Ryfylke. Han ville følge sønnen Anders Mol og makkeren Christian Sørum, og sønnen Hendrik Mol og Mathias Berntsen, som utgjør Norges 2. par. Sistnevnte er sønnen til Jetmund Berntsen.

Miljøet har bare godt å si om Mol, selv tidligere landslagsspiller i volleyball.

– Kåre er ekstremt engasjert, fair og et konkurransemenneske. Han vet hva som må til for å lykkes og hvor listen ligger, fortsetter Berntsen.

Han forteller at trenerne har funnet en måte å jobbe på som har tatt spillet til en ny standard.

– Vi ser at folk begynner å ta etter Norge. Vi har en måte å trene som er ny.

– Hva betyr det?

– Vi måler det meste vi gjør og har alltid et mål med treningen. Utøverne blir pushet. Vi er flinke til å utfordre dem, sette dem i en vanskeligere situasjon enn de er vant til. Det er en fordel for oss.

Mette Bugge

Fakta: Kåre Mol Bosatt: Strandvik i Hordaland Sivilstand: Gift, fem barn. Landskamper: 95 Bakgrunn: Har vært landslagstrener både i beachvolleyball og volleyball (nå beach igjen), med ansvar for utøvere i 3 OL. Har forfattet faglitteratur Ballsidighet, Volleyballens ABC og Minivolleyball. Han har vært sportssjef i NVBF og ansatt på ToppVolley Norge,

Mette Bugge

En stor, bråkete bamse

Iver Horrem hadde Mol som trener fra 2000 til 2004, inn mot OL i Athen. Den gangen var han makker med Bjørn Maaseide.

– For det første vil jeg gratulere. Det er veldig fortjent. Når jeg tenker på Kåre, ser jeg for meg en stor, bråkete bamse. Jeg kjenner ham veldig godt. Han er en kriger for utøverne og er veldig lojal slik at du føler at du har en trener i hjørnet ditt. Han er flink til å være tydelig og utfordre. Han går ikke rundt grøten.

Horrem, som i dag er markedssjef i forbundet, etter en lang karriere, mener det er naturlig at Norges landslagstrener fikk den prisen etter all den suksessen gutta har hatt.

– Det var helt naturlig at han vant for han er svært delaktig i å få laget til å bli verdens beste.

Horrem forteller at Norge opp gjennom årene har hatt amerikanske og brasilianske trenere.

– Vi ser at det ikke er grunn til å ansette utenlandske trenere. Norges trenere er vel så gode.