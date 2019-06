Vi skrur tilbake tiden til september 2014. I Lillehammer har verdens beste terrengsyklister møtt opp for å gjøre opp om VM-medaljene.

Det ingen vet er at den spinkle 17-åringen som tar sølv i juniorklassen denne høstdagen, skal ta sykkelverdenen med storm kun fem år senere.

– Mange sier at jeg kan vinne Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España ... At jeg kan vinne alt. Men jeg foretrekker å ta en dag om gangen.

Ordene tilhører Egan Bernal, som nå har byttet ut terreng med landevei.

Colombianeren beskrives som en beskjeden 22-åring, men på sykkelen er han langt fra redd for å markere seg.

Fakta: Egan Bernal Født 13. januar 1997 Fra: Zipaquirá, Colombia. Lag: Sykler for Team Ineos, tidligere Team Sky. Deltok i Tour de France i fjor. Endte som nummer 15. Har vunnet Paris-Nice og Sveits rundt denne sesongen.

Oddsmakernes favoritt

6. juli starter den 106. utgaven av Tour de France, uten forhåndsfavorittene Chris Froome og Tom Dumoulin. Nummer to og tre fra i fjor er begge ute med skade.

Fjorårsvinneren Geraint Thomas er også haltende. Kun uker før sommerens høydepunkt kræsjet han i Sveits rundt. Selv om briten stiller i Frankrike er det usikkert hvordan han vil takle smellen.

Det åpner for Thomas’ langt mindre kjente lagkamerat i Team Ineos.

Bernal vant Paris-Nice tidligere i år. Søndag triumferte han i Sveits rundt og sendte et skremmeskudd til sine langt mer rutinerte konkurrenter. Rittet regnes som generalprøven før sommerens store sykkelhøydepunkt.

Flere oddsmakerne holder Bernal som favoritt til å ta hjem Colombias første gule Tour de France-trøye noensinne.

– Bernal vil holde seg godt plassert sammen med Thomas under åpningsetappene. Men så vil han distansere sin lagkaptein, og alle andre, i de avgjørende Alpe-etappene i den siste uken, spår sykkeljournalist Martin James i magasinet Cycling.

Fakta: Tour de France Arrangeres i år for 106. gang. Regnes som verdens største sykkelritt. Rittet varer i tre uker over 21 etapper. Geraint Thomas vant Tour de France i fjor.

ALEXANDRA WEY / TT NYHETSBYRÅN

– Bare en normal person

Bernal er oppvokst 2640 meter over havet i Zipaquirá, utenfor Colombias hovedstad. Det er høyere enn Galdhøpiggen.

– Mange sier at han bare er god fordi han er født i høyden, har Ineos-lagkameraten Geoghegan Hart uttalt til CyclingTips.

– Men det er ikke grunnen. Du kan se hvordan han tar vare på seg selv. Derfor er han så god, forteller Hart.

ALEXANDRA WEY / TT NYHETSBYRÅN

Fortsatt så bor 22-åringen i hjembyen sammen med sin kjæreste. Fem minutter fra huset til Bernal bor foreldrene, og hans 12 år yngre bror.

– For meg er det bra å bare ha et normalt liv. Være hjemme med familien og drikke kaffe med dem. Jeg er bare en normal person, sier han.

Til tross for beskjedenheten, beskrives han som et helt unikt tilfelle både på og av sykkelen.

Da han signerte for sitt første profflag, lærte han italiensk på seks måneder for å kunne prate med sine italienske lagkamerater. Deretter lærte han flytende engelsk på kort tid etter at han signerte for daværende Team Sky i fjor.

Han liker å lese romaner, har han uttalt. I juli kan han skrive sin egen historie og bli den tredje yngste utøveren noensinne til å vinne Tour de France.

Kilder: CyclingTips.com, Cycling.co.uk, Bicycling.com