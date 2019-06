Så sent som for tre uker siden var sunnmøringen på 21.-plass, men to Diamond League-triumfer (Stockholm og Oslo) og én 2.-plass (Roma) på 400 meter hekk har sendt ham inn blant verdens seks best rangerte friidrettsutøvere.

Forrige uke var Warholm akkurat innenfor topp ti. Siden vant han og satte europarekord med 47,33 under Bislett Games.

– Jeg kan litt for lite om rankingsystemet til IAAF (Det internasjonale friidrettsforbundet), men det er en blanding av stevnestatus og resultater. Det er litt stas å være på en sånn liste hvor alle utøvere er samlet under samme paraply. Men så kan man stille spørsmål om det er mulig å sammenligne utøvere i forskjellige øvelser på en sånn måte. Man kan aldri spørre Gud om fasit, sa Warholm til Aftenposten i forkant av Diamond League-festen på Bislett.

Maratonløperen Eliud Kipchoge fra Kenya topper IAAFs verdensranking foran den amerikanske sprinteren Noah Lyles. Han er foran med 21 rankingpoeng. Ned til Warholm skiller det 42 poeng.

Jakob Ingebrigtsen er nest best av de norske på rankingen. 18-åringen fra Sandnes faller ned fra 94.- til 99.-plass fra forrige oversikt. Unggutten ble nummer seks på drømmemila (én engelsk mil) under Bislett Games.