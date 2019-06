NICE: Egentlig hatet hun fotball. 12 år gamle Samantha Kerr slet med å kontrollere den runde ballen. Offside skjønte hun lite av, og spillet var tregt og uten tøffe dueller.

13 år senere er det mange som mener at Kerr er fotball-VMs største stjerne. Den eneste grunnen til at hun startet med fotball, slik vi kjenner sporten, var at det ikke var noen jentelag i australsk fotball der hun vokste opp.

DENIS BALIBOUSE / REUTERS

Oval bane og ball, 18 spillere på hvert lag, røffe taklinger og mye fysisk kontakt. Det var sporten hun elsket. Footy var det hun trente på hver dag, sammen med faren, med brødrene eller alene. Det var der hun var en av de beste på guttelaget.

Det var også der hun, ved overgangen til tenårene, innså at de fysiske forskjellene med kompisene var i ferd med å bli for store. Hun gikk fra å være en av de beste, til en som var for liten og svak.

– Jeg ble fratatt noe jeg virkelig elsket, og det var helt forferdelig, sier Kerr i dag.

Ble skadet, innså kjærligheten

Familien skulle flytte. Svaret for jenta på jakt etter en ny idrett, ble den europeiske varianten av fotball. Rund ball, firkantet bane, 11 spillere på hvert lag, og det ble dømt hands hvis du tok ballen med hendene.

– Det var ikke noe spennende eller interessant, husker Kerr at hun tenkte.

Det første året gikk trått. «Jeg var helt elendig», er dommen hun i dag feller over seg selv.

Elendig kan hun ikke ha vært lenge. Sam Kerr rakk ikke å fylle 16 før hun ble den yngste målscoreren i den australske toppserien. Hun var fortsatt 15 da landslagsdebuten kom.

Da Kerr var 18 år, røk det fremre korsbåndet i kneet. Hun ble tvunget til ett år på sidelinjen, og det var da hun skjønte hvor glad hun var blitt i den nye idretten. Nå var plutselig en fremtid uten den kjedelige varianten av fotball utenkelig.

Fakta: Samantha May Kerr Født: 10.9.1993 i East Fremantle, Australia Tidligere klubber: Sydney FC, Western New York Flash, Sky Blue FC Nåværende klubber: Perth Glory (i den australske serien) og Chicago Red Stars (i den amerikanske serien) Landskamper/-mål: 80/36 Sivil status: Kjæreste med Nikki Stanton, lagvenninne i både Perth Glory og Chicago Red Stars

ERIC GAILLARD / REUTERS

Den første fotballmillionæren

Da Ada Hegerberg i fjor ble den første kvinnen til å vinne den prestisjetunge Gullballen, var Kerr nummer fem i kåringen. 25-åringen har rukket å bli tidenes mestscorende både i den amerikanske og den australske serien.

Ifølge The Sydney Morning Herald er hun den første kvinnelige spilleren fra landet til å tjene 1 million australske dollar i løpet av ett år (rundt 6 millioner kroner). 40 prosent av inntektene kommer fra en avtale med fotballforbundet.

Den gjør blant annet at hun fortsatt skal spille for Perth Glory når det er sesong i hjemlandet og spillefri i den amerikanske serien. I USA er hun den store stjernen for Chicago Red Stars.

Nike har dessuten valgt henne som en av sine fremste profiler i Australia og i promoteringen av årets VM. Medier i hjemlandet skriver at flere av de største, europeiske klubbene har lokket med gode kontrakter.

DENIS BALIBOUSE / REUTERS

En sofistikert stil

Kerr takker oppveksten i australsk fotball for fysikken hun i dag drar så stor nytte av. 25-åringen ble tidlig kjent for signaturfeiringen etter mål, som like gjerne kunne vært en del av et OL-program i turn.

Det er likevel ferdighetene fremover på banen som har gjort Kerr til en superstjerne.

– Jeg tror ikke det er noen annen spiller i verden akkurat nå, som beveger seg så sofistikert som henne uten å ha ballen, sier treneren hennes i Chicago Red Stars, Rory Dames til New York Times.

Han peker på evnen til å finne ledige rom ute på banen og timingen på løpene som hennes fremste egenskaper.

Caroline Graham Hansen mener Norge nå møter en fremragende spiller.

– Det blir viktig å stoppe henne. I mitt hode har hun vært den beste i verden de siste årene, med den prestasjonen hun har gjort. Hun har vært fantastisk god. Vi har et fantastisk stopperpar i Maren (Mjelde) og Maria (Thorisdottir). Jeg er trygg på at vi har gode muligheter til å holde nullen, sier Norges største stjerne.

Selv har Kerr sagt at mye handler om å komme seg i de posisjonene hvor forsvarerne ikke kan se henne eller tror at hun vil oppsøke.

– Det er da instinktet mitt slår inn, har Kerr sagt.

Hun pleier også å gå rundt i deler av kampen for å spare energi. Så slår hun til i de rette øyeblikkene.

– Det er slik jeg er som spiller. Jeg går inn og ut av kamper. Forsvarerne slår av bryteren i et lite sekund, og da er jeg der, sier hun.

Lørdag er det de norske VM-håpene som må være våkne. Hvis ikke er det stor fare for at det er Australia som spiller kvartfinale i Le Havre neste torsdag.

Kilder: Guardian, New York Times, Telegraph, Sydney Morning Herald