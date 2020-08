Kjempetabbe da Fulham vant «milliardkampen»: – Han kommer til å ha mareritt i ukevis

Det sto om en Premier League-plass i «verdens mest verdifulle kamp». I ekstraomgangene tabbet Brentfords David Raya seg ut.

Fulham-spillerne kunne slippe jubelen løs for opprykk. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Brentford – Fulham 1–2

Det som var klinkende klart før kampen, var at Premier League skulle berikes med en ny London-klubb neste sesong.

Brentford og Fulham kjempet om den lukrative plassen. Avgjørelsen falt i playoff-finalen foran 90.000 tomme seter på Wembley i den engelske hovedstaden.

Etter 105 minutter, halvveis ut i ekstraomgangene, oppsto kampens store øyeblikk. Fulham fikk et ufarlig frispark på nærmere 40 meter. Joe Bryan prøvde seg på en frekk avslutning da han så Brentford-keeper David Raya stå langt ute. Og det var smart: Spanjolen måtte innse at han hadde tabbet seg ut da det gjaldt som mest.

– Et øyeblikks genialitet og et øyeblikks feil. Her har vi til de grader begge deler, utbrøt Lars Tjærnås, som i tillegg til å være Aftenpostens fotballekspert, kommenterte kampen for Viasat.

– Raya kommer til å ha mareritt i ukevis. Han gambler når han definitivt ikke burde gamble, la han til.

Noen minutter senere la samme mann på til 2–0. Brentford reduserte med 20 sekunder igjen, men det holdt ikke.

Her innser David Raya at han har gjort en stor tabbe. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

«Milliardkampen»

Den engelske storavisen Independent omtalte kampen som «den mest verdifulle kampen i verden». Bakgrunnen er at det sto enorme pengesummer på spill.

Et opprykk til Premier League betyr store inntjeninger over en periode på minst tre år. Avisen beregner, med bakgrunn fra en vurdering fra revisorselskapet Deloitte, at Brentford ville ha tjent to milliarder på opprykket. Størstedelen kommer fra de enorme TV-avtalene som Premier League er en del av.

Fulham vil tjene noen hundre millioner mindre på grunn av at de fortsatt inngår i «fallskjerm»-ordningen til Premier League. Det er en ordning der man mottar pengehjelp tre år etter et nedrykk fra Premier League, slik at den økonomiske overgangen ikke skal bli for stor ved et nedrykk. Fulham rykket ned fra Premier League i 2019.

Scott Parker og Thomas Frank er manager for henholdsvis Fulham og Brentford. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Avgjorde i ekstraomgangene

Stefan Johansen satt på benken for Fulham, mens Brentford hadde sine nordiske representanter i danske Henrik Dalsgaard, Christian Nørgaard og Mathias Jensen på banen – og ikke minst suksesstreneren Thomas Frank på trenerbenken.

Førsteomgangen på Wembley bar preg av to forsiktige lag. Ingen av London-klubbene risikerte stort, noe som ga utslag på sjansestatistikken.

Fulhams Josh Onomah fikk derimot en god mulighet etter 17 minutter, men klarte ikke å overliste Raya.

Neste høydepunkt kom først i annenomgang. Neeskens Kebano stilte seg opp i frisparkpositur på omtrent 20 meter. Det så ut til på TV-bildene at Fulham-vingen svingte skuddet i mål, men bevegelsene i nettveggen lurte både seerne og Viasat-kommentatorene.

Med 20 minutter igjen kom Brentford til sin første store mulighet. Plutselig fikk Ollie Watkins både tid og rom utenfor Fulhams sekstenmeter. Spissen ladet skuddfoten til, men skuddet ble avverget.

Joe Bryan (i midten) scoret begge målene til Fulham. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Det måtte ekstraomganger til for å avgjøre. Etter 105 minutter oppsto den nevnte frisparksituasjonen med Bryan og Raya. Samme mann spilte seg vakkert fri innenfor sekstenmeteren med få minutter igjen. Bryan scoret dermed sitt andre mål for kvelden. Brentford skapte litt spenning mot slutten da Dalsgaard reduserte med få sekunder igjen, men det var ikke nok.

Kampen endte 2–1 til Johansen og co. Fulham er klar for Premier League.