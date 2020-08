Carlsen til ny finale selv om han følte seg rystet: – Vet ikke hvordan jeg kom tilbake

Magnus Carlsen sikret seg finaleplass i Grand Final i sin egen sjakktour med seier i over kinesiske Ding Liren i onsdagens semifinale.

Magnus Carlsen kan smile etter å ha tatt seg til finalen i sin egen turnering Grand Final. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

NTB

Det endte i et svært dramatisk lynsjakkparti. Etter tap i den første kampen har Carlsen kun nøyd seg med tre partier i de to siste oppgjørene. Det tok derimot litt tid før avgjørelsen falt onsdag.

– Jeg følte meg litt som mot Asish Giri i en annen finale. Jeg kan ikke tro at jeg kom meg unna denne gangen, men slik er sjakken noen ganger, sa en lettet Magnus Carlsen til Chess24.

Verdensmesteren åpnet med hvite brikker og klarte å vinne det første partiet med et tårnsluttspill. Etter 45 trekk ga kineseren opp. Alt så lyst ut med tanke på fremtiden.

I det andre partiet med svarte brikker fikk verdensmesteren grundig juling. Carlsen kom tidlig under press. Han forsøkte å spille dristig, men ble straffet for det. Han ble satt sjakk matt av Ding etter 31 trekk.

Rystet

– Jeg følte meg rystet, og jeg følte at jeg sto dårlig etter en svak åpning. Det gikk mot at han skulle knuse meg, men jeg vet ikke helt hvordan jeg klarte å komme tilbake, sa Carlsen.

I det tredje med hvite brikker kom også Carlsen under både tidsmessig og på brettet. Med bare kongen igjen mot konge og hest klarte å han å redde remis og 1,5-1,5 foran det fjerde partiet.

Det ble nervøst i det fjerde partiet. Kineseren hadde overtaket med hvite brikker, men brukte mye tid slik at Carlsen også fikk muligheten til å avgjøre hele kampen. Det endte likevel med trekkgjentakelse og remis.

Kampen måtte avgjøres i to lynsjakkpartier og eventuelt armageddon.

2,7 millioner kroner

I det første lynsjakkpartiet med Carlsen i hvitt endte i remis. Det andre partiet inneholdt mye dramatikk. Fra et stort Ding-overtak, skiftet det plutselig i nordmannens favør og han tok partiet og kampen hjem til semifinaleseier.

– Det tok litt tid før det gikk opp for meg at han hadde gjort et dårlig trekk. Jeg er naturligvis lettet. Han ga meg en utrolig kamp i dag. Jeg måtte bruke alt for å vinne denne kampen. Spillet mitt må bli bedre i finalen, sa Carlsen.

I forrige turnering, Legends of Chess, vant Carlsen alle de 13 kampene han spilte. Han slo alle de ni andre deltagerne i grunnserien og vant både semifinale og finale i to strake dueller.

Turneringen avgjøres i en finale i best av sju kamper. Det skal spilles hver dag i inntil en uke. Vinneren av sjakkturneen stikker av med rundt 2,7 millioner kroner. Motstander er Hikaru Nakamura.

– Jeg får en fridag torsdag slik at jeg føler at begge spillerne kan starte fra bunnen av.

– Han (Nakamura) har vært sterk gjennom hele touren. Jeg mener at han fortjener å være i en finale, sa Carlsen.

