Hopplandslaget må ta drastisk millionkutt – varsler konsekvenser «over hele fjøla»

Koronapandemien gjør at hopplandslaget pålegges å kutte 7 millioner kroner. Utøvernes premiepenger skjermes.

Det blir mindre penger å bruke på denne gjengen kommende vinter. Bak fra venstre: Robert Johansson, Maren Lundby, Daniel-André Tande og Anna Odine Strøm. I midten fra venstre: Anders Fannemel, Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik og Thomas Aasen Markeng. Foran fra venstre: Robin Pedersen, Johann Forfang, Silje Opseth og Ingebjørg Saglien Bråten. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Styret i Norges Skiforbund har besluttet av hoppbudsjettet må reduseres fra 31 til i underkant av 24 millioner kroner.

Det bekrefter sportssjef Clas Brede Bråthen overfor VG og opplyser at budsjettkuttet får konsekvenser «over hele fjøla». Onsdag skrev Dagbladet at budsjettet måtte kuttes til mellom 22 og 24 millioner kroner.

Likevel er det bestemt at premiepengene til utøverne skjermes. Ifølge avisen er hoppernes lønn basert på premiepenger, bonuser fra utstyrsprodusenter og private sponsorer.

– Premiepengene har vært diskutert under møter i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Og det er det siste vi vil kutte i. Det er utøverne som er vår verdi, og da kan vi ikke ta fra dem levebrødet. Det blir som den klassiske øvelsen å sitte med motorsag og skjære på den grenen du sitter på, sier Bråthen til VG.

Sportssjef Clas Brede Bråthen bekrefter at hoppbudsjettet må strammes. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Hoppgrenen i skiforbundet hadde 6,2 millioner kroner i underskudd i 2019. En sentral årsak var at samarbeidet med Kina ble avsluttet.

Forrige sesongs verdenscup ble avsluttet fire renn før slutt som følge av pandemien. I tillegg er skiflyvnings-VM i slovenske Planica utsatt fra mars til desember.

Hopplandslagene for kommende sesong presenteres i begynnelsen av juni. Verdenscupen skal etter planen starte 21. november for herrene og 5. desember for kvinnene.

