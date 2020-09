Tour de France direkte: Boasson Hagen slapp bruddet

Følg den 6. etappen i verdens største sykkelritt her.

Foto: Christophe Ena / AP

Dagens kuperte etappe på 191 kilometer går mellom Le Teil og Mont Aigoual. Rytterne kjører på paddeflate veier helt frem til det gjenstår 35 kilometer. I avslutningen skal de klatre og gå i mål på 1560 meter over havet. Her kan det bli trøbbel for en sammenlagtfavoritt eller to.

Målgang er ventet å skje en gang mellom 16.45 og 17.15.

Slik er løypeprofilen:

Foto: ASO

Følg utviklingen her: