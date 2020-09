Tour de France direkte: Blir det mer action i dag?

Kan Alaphilippe slå tilbake?

Julian Alaphilippe mistet altså den gule ledertrøyen etter å få 20 sekunders tidsstraff i går for å tatt imot en flaske med 17 kilometer igjen. Han er dermed 16 sekunder bak i sammendraget og kommer han seg over Col de Lusette er avslutningen nærmest perfekt for ham. Med etappeseier kan han fort være i nærheten av å kjøre seg tilbake igjen i gult og han så ut til å være i ganske bra slag på den første fjellavslutningen, selv om han stivnet på de siste hundre meterne. Nå er altså de siste kilometerne enklere, noe som kan gjøre at han holder hele veien. Det er også verdt å legge merke til at det er 8-5-2 bonussekunder til de tre første over Col de Lusette og det er generelt gode sjanser for at det blir et bytte av den gule trøyen i dag.

Primoz Roglic (tre sekunder), Tadej Pogacar (syv sekunder) og Guillaume Martin (ni sekunder) er alle under ti sekunder bak Yates før etappen.