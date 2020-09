Tour de France direkte: Blir det angrep på favorittene?

Beholder Alaphilippe gult?

Det blir spennende å se i dag! Franskmannen syklet heroisk i den gule ledertrøyen i fjor, før han måtte gi den fra seg etter 14 dager i gult på den 19. etappen. Han har 17 sekunder ned til de fleste favorittene, mens Adam Yates er fire sekunder bak og Marc Hirschi er syv sekunder bak. Det er 10-6-4 bonussekunder til de tre første i mål og det kan fort bli avgjørende for om det blir et skifte av den gule trøyen. Alaphilippe har sagt at han ikke går for sammendraget i år, men at han vil kjempe for å forsvare den så lenge han kan. Passerer han denne testen, kan han fort bli sittende med ledertrøyen helt frem til den 15. etappen.