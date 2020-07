Barcelona sendte rivalen ned en divisjon

Luis Suárez sørget for seier og fornyet spenning i gullkampen.

Lionel Messi og Barcelona slet seg til seier. Foto: ALBERT GEA / X01398

Barcelona - Espanyol 1–0

Luis Suárez ble den store helten da Barcelona slo byrivalen Espanyol 1-0 og sendte dem ned fra La Liga. Et skår i gleden var utvisningen til Ansu Fati.

Suárez-scoringen sørger for at Barcelona holder koken i gullkampen når tre runder gjenstår. Erkerival Real Madrid er ett poeng foran, men hvittrøyene kan øke luken med seier over Alavés i hengekampen fredag.

Samtidig har Espanyol ikke lenger mulighet til å holde seg i La Liga. Med tre kamper igjen har laget elleve poeng opp til sikker plass. Dermed må klubben belage seg på spill på nivå to fra høsten av.

Avgjørelsen på Camp Nou falt ti minutter etter pause da Suárez snappet ballen da skuddet til Lionel Messi ble blokkert. Fra seks meter satte 33-åringen sikkert bak gjestenes sisteskanse Diego López.

Scoringen kom få minutter etter at Ansu Fati til slutt ble utvist etter å ha truffet Fernando Calero i leggen med knottene. Da hadde 17-åringen kun vært på banen i kort tid. Han fikk først gult kort, men avgjørelsen ble omgjort ved hjelp av videodømming.

Ansu Fati fikk ikke være lenge på banen for Barcelona. Foto: ALBERT GEA / X01398

Espanyol fikk likevel ikke spille lenge med én mann ekstra. Like etterpå ble Pol Lozano utvist for en lignende handling i duell med Gerard Piqué.

