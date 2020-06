Krabbe på banen skapte trøbbel for golfstjerne

Golfstjernen Bubba Watson havnet i krabbe-trøbbel under lørdagens runde av PGA-turneringen på Hilton Head.

Bubba Watson (t.h.) måtte håndtere en utfordring av det uvanlige slaget i lørdagens PGA-runde. Her i samtale med Rory McIlroy. Foto: Brian Spurlock / X02835

NTB-AFP-TT

Watson var allerede i ferd med å gjøre en svak runde og lå ett slag over par da han gikk løs på det 17. hullet. Der ventet det en utfordring av det spesielle slaget.

Amerikaneren bommet med utslaget sitt, og ballen havnet i bunkeren i nærheten av greenen. Da han gikk bort for å se hvordan ballen lå til, oppdaget han at en liten krabbe hadde krabbet under den.

Situasjonen skapte en relativt komisk samtale mellom Watson og Rory McIlroy, som han gikk sammen med på runden.

– Jeg vil ikke at verden skal bli sint på meg, skjønner dere? sa en tydelig bekymret Watson. Episoden kan sees på PGA-tourens Youtube-kanal.

McIlroy forsøkte å pirke i krabben med golfkølla, og da lød det fra Watson:

– Putt den ned der. Den kommer ikke til å bite deg i fingeren.

– Og hvis den gjør det, blir det enda morsommere, sa McIlroys caddie Harry Diamond.

Ba dommeren om hjelp

De tre ble enige om å påkalle en dommer, og akkurat idet han kom frem til hullet, flyttet krabben seg. Dermed kunne Watson spille videre, men heller ikke det skjedde uten bekymring ettersom det bitte lille dyret hadde havnet på ryggen.

– Jeg tror den dør, for sanden holder sannsynligvis 1000 grader, sa Watson.

– Vi har nok problemer. Vi trenger ikke krabbeproblemer også, fortsatte 41-åringen.

Watson endte hull 17 på ett slag over par og totalt to slag over par på runden. I alt ligger han tre slag under par i turneringen, og dermed ligger han på delt 70.-plass.

Norske Viktor Hovland (-9) deler 36.-plassen foran siste runde i turneringen i South Carolina. En kvartett deler ledelsen på 15 slag under par: Abraham Ancer, Tyrrell Hatton, Ryan Palmer og Webb Simpson.