Magnus Carlsen er blant de best betalte esport-spillerne i verden: – Betydelige inntekter

På grunn av koronapandemien er sjakken blitt digitalisert. Det har ført til at Magnus Carlsen er inne blant best betalte esport-spillerne i verden.

Ifølge easportsearnings.com er Magnus Carlsen den syvende best betalte esport-utøveren hittil i 2020. Foto: Heiko Junge

Ifølge nettstedet esportsearnings.com er Magnus Carlsen nummer syv på listen over esport-utøvere som har tjent mest penger i 2020.

De skriver at Carlsen har tjent hele 174.170 amerikanske dollar på esport i løpet av 2020. Etter dagens kurs tilsvarer det 1,679.743 millioner norske kroner.

Ifølge nettstedet er summen fordelt over åtte turneringer hittil i år. Carlsen håvet inn 734.000 kroner i premiepenger alene, da han vant sin egen online-turnering Magnus Carlsen Invitational i begynnelsen av mai.

Den totale premiepotten i turneringen var på 2,55 millioner kroner. Det er den største premiepotten noensinne i en nettsjakkturnering.

Ifølge esportsearnings.com topper brasilianske Paulo Damo Da Rosa listen. Han har tjent 300.000 dollar, som tilsvarer 2,893.282 millioner norske kroner.

På tiendeplass finner vi for øvrig enda en sjakkspiller, nemlig amerikanske Fabiano Caruana, som har tjent 1,2 millioner norske kroner hittil i 2020.

– Betydelige inntekter

Far og manager Henrik Carlsen legger ikke skjul på at de digitale turneringene har betalt godt i 2020.

«Det siste kvartalet har digitale turneringer helt erstattet fysiske turneringer for Magnus sitt vedkommende. Han har hatt sportslig suksess, og med en del pengepremier på omtrent samme nivå som for fysiske turneringer har det gitt betydelige inntekter», skriver Henrik Carlsen til oss på SMS.

Han mener at de digitale turneringene fortsatt vil forbli populære, selv når man igjen kan arrangere fysiske sjakkamper som før koronapandemien,

«Digitale turneringer er kommet for å bli, og allerede i dag starter Chessable Masters som er tredje turnering i Magnus Carlsen Chess Tour. Selv etter at fysiske turneringer kommer tilbake, tror vi at både spillere og fans vil ha glede av et godt tilbud av online-turneringer. Elitespillere er vant til en krevende reisevirksomhet og vil nok sette pris på en bedre balanse med både digitale og fysiske turneringer», skrev Henrik Carlsen til oss fredag.

Henrik Carlsen (i midten) mener at digitale sjakkturneringer er kommet for å bli. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Ble overrasket

Mathias Hynne er esport-redaksjonssjef hos spillsiden Gamer.no. Han var ikke klar over at Carlsen lå så høyt på listen over inntekter hos esport-spillere.

– Det var veldig overraskende, jeg hadde ikke trodd at en sjakkspiller skulle ligge på høyt på en slik liste, sier Hynne.

Esport-eksperten mener det er en logisk forklaring til at summene er så «lave» i 2020.

– På grunn av koronakrisen har de største turneringene enten blitt utsatt eller avlyst. Man tjener ofte enormt store pengesummer på enkeltturneringer innenfor esport. I fjor fikk vinneren av turneringen The International rundt 22 millioner dollar, så det er nok på grunn av koronakrisen at summene ikke er høyere på listen, mener Hynne.

– Så Carlsen ville ikke vært der om det ikke hadde vært for koronakrisen?

– Nei, hvert fall ikke så høyt på listen, mener Hynne.