Her ble de enige om å ta regninga for TILs nye spiss: – Det er en pris for å komme opp i Eliteserien igjen

Et uformelt møte på Alfheim i slutten av mai var avgjørende for at Fitim Azemi (27) igjen blir TIL-spiller, uten at det koster klubben én krone.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

SAMTALER: Trond Mohns mann i Nord-Norge, Kjell Kolbeinsen i samtaler med Rune Madsen fredag 29. mai etter et sponsormøte på Alfheim. Foto: Ronald Johansen

Lørdag ble det klart at Azemi kommer på lån fra Stabæk ut sesongen, etter en spissjakt som har vart siden i vinter. For at det skulle skje trengte TIL hjelp, det igjen en prosess som for alvor startet for snaut to måneder siden.

Den siste mandagen i mai ble sponsorene innkalt til et frokostmøte på Alfheim stadion. Der ble ny trener presentert, og Gaute Helstrup og kaptein Simen Wangberg fortalte om klubben på et sportslig plan.

I etterkant av dette møtet satte Rune Madsen og Kjell Kolbeinsen, Trond Mohns gode venn og støttespiller i nord, seg ned i kantina på Alfheim for å ta en kopp kaffe. Utfallet noen minutter senere var klart. De to ble sittende igjen en times tid og ble da enige om å ta kostnaden ved ny spiss.

Noe Madsen bekrefter til iTromsø søndag kveld.

– Det er vi som skal betale spissen til TIL sammen med Trond Mohn. Vi betaler halvparten hver, sier han til iTromsø.

Trond Mohns bidrag til klubben er kjent fra tidligere. Han har gitt klubben minst 125 millioner kroner over en periode på over 10 år. Rune Madsen derimot, er mer ukjent for folk flest. Han er daglig leder i maskinentreprenørselskapet Roald Madsen AS og inngikk en samarbeidsavtale med TIL fra 2020-sesongen. Da gikk Roald Madsen AS inn og erstattet Telenor som draktsponsor.

– Det er artig å hjelpe folk og det er ganske utrolig at en ganske beskjeden entreprenør skal kunne hjelpe TIL. De tar seg av det sportslige, det legger jeg meg ikke opp i, men jeg vil bidra med positivitet. Det har vært veldig mye negativitet nå, sa Madsen den gang.

TILBAKE: Fitim Azemi. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Roald Madsen AS er nå sammen med Consto og Sparebanken Nord-Norge de tre hovedsponsorene i klubben. Bedriften har gått med store overskudd de siste årene. Det er dette som gjør at Madsen nå har markert seg som en ny velgjører for klubben i form av å ta avgjørende regninger for sportslig utvikling.

Allerede for to måneder siden signaliserte Madsen i et intervju med iTromsø at han ville øke sitt sponsorbidrag til klubben på grunn av koronakrisen og de usikre økonomiske inntektene til klubben.

– Vi er nødt til å øke vårt bidrag. TIL sliter og vi må hjelpe til. Har de bruk for mer hjelp, skal de få det, Alt blir dyrere. Vi er nødt til å bidra og selvfølgelig skal vi bidra. Ønsker de mer, skal de få det, sa Madsen til iTromsø da.

Roald Madsen AS var også en av få bedrifter som ansatte folk i koronakrisen da de fleste bedrifter måtte permittere.

I TIL setter de stor pris på hjelpen.

– Vi har hatt dialog med Stabæk, men også med andre klubber om andre spisser, men vi er veldig glad for at det ordnet seg. Vi har hatt flere gode samarbeidspartnere som tar kostnaden med lønn, sier daglig leder i TIL, Kristian Høydal.

– Jeg vet ikke i hvilken grad de ønsker det i pressen, men vi er naturlig nok meget fornøyd. Han var den spissen vi aller helst ønsket, så både vi og samarbeidspartnerne er veldig glad for at han nå kommer, sier Høydal.

Kolbeinsen bekreftet tidligere i juni at de vurderte et spleiselag dersom TIL ville hente noen spillere. Men en detalj gjenstår før det går i orden.

– Det må komme en henvendelse fra TIL først. Det har det ikke gjort. Vi bare leser det som står i avisen. Vi har sagt at vi skal se på om hva som lar seg gjøre, men ikke gitt noen garantier, sier Kolbeinsen og fortsetter:

– Vi vet ikke hvilken avtale som er gjort, hvilket beløp det er snakk om eller hvilke betingelser de har gått med på. TIL må henvende seg til oss, så skal vi se på om det lar seg gjøre, sier Kolbeinsen.

– De fikk fulle fullmakter

Ifølge Madsen var de villig til å gå lenger enn kun å låne en spiss.

– Vi ble enig om å betale lønningen ved et lån eller kjøpesummen hvis de skulle hente en spiss. For spiss det skal vi ha. Vi må ha en spiss for å komme oss opp, enkelt og greit. Nå har vi gjort vår jobb, så nå er det opp til treneren og spillerne å gjøre resten, sier Madsen.

TIL-SPONSOR: Rune Madsen i Roald Madsen AS er en av TILs hovedsponsorer foran denne sesongen. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Madsen sponset også halve delen av TILs treningsleir til La Manga i vinter, slik at det heller ikke fikk en kostnad for TIL.

– Vi gjør dette for hele Tromsø by. Alle byer er tjent med et lag på øverste nivå, så derfor håper jeg egentlig at hele Tromsø by stiller opp og hjelper de opp, når vi får lov til å komme på stadion igjen, sier TILs gavmilde sponsor.

Madsen bedyrer at han ikke kan noe som helst om fotball, men har et brennende hjerte for TIL.

– Det er en pris for å komme opp til Eliteserien igjen. Vi trengte en spiss for å komme oss opp. Nå gleder jeg meg bare til sesongen starter. Jeg vet ikke om jeg er rett mann til å uttale meg, men nå tror jeg vi har fått en god spiss som nærmest sikrer at vi rykker opp, sier Madsen.

Stor takk

Sportslig sett viste Azemi gode takter i fjor da han scoret fem mål på 12 kamper for TIL i nedrykkssesongen.

Det hjelper også klubben at det pr. nå ikke er noe økonomisk kostnad for å låne spissen.

– Det er et veldig spesielt år på mange måter og det hadde vært krevende å få til uten hjelp. Så vi må rette en stor takk til de som har hjulpet oss i denne saken, sier Høydal.

– Hva med «Mo», vil dere søke ekstern hjelp der for å få det også til?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer på det. Vi skal ta en runde med «Mo» og Gaute tidlig i uken, så får vi se, sier Høydal.

Juha Pirinen forlater TIL, og dermed ligger det enda fler besparelser for TIL der.

– Det har vært litt interesse for han ei stund. Det kan skje noe med han denne uken, så får vi vare se, sier Høydal.