Oilers-sjefen: - Vi har ikke råd til å ta spillerne tilbake ennå

Har vært permittert i tre måneder nå.

Oilers-leder Pål Higson erkjenner at det tærer på, men understreker at klubben ikke kan ta spillere og ansatte tilbake i jobb så lenge det ikke finnes penger til å betale ut lønninger. Foto: Jon Ingemundsen

STAVANGER: Det har gått over tre måneder siden Oilers permitterte alle spillerne og flere av de ansatte. Det ser ut til at situasjonen vil vedvare en periode til.

– Vi kan ikke betale ut lønn dersom det ikke finnes penger. Vi kan heller ikke handle varer dersom det ikke finnes midler til å betale regningene med. Det handler om økonomisk forsvarlighet. Vi må generere penger for å drive virksomheten, forklarer Oilers-sjef Pål Higson.

Venter på nye tiltakspakker

Mens Idretts-Norge sakte, men sikkert er i ferd med å åpne opp og vende tilbake til normalen, har også Oilers fått dato for når grunnserien starter i høst. Planen er at den første pucken droppes 4. oktober.

Når det gjelder det økonomiske, venter Oilers på svar rundt framtidige tiltakspakker og om publikum kan få slippe inn i DNB Arena fra oktober.

Klubben har fått kompensert 5 millioner kroner for tapte inntekter knyttet til det avlyste sluttspillet forrige sesong, men trenger flere sikre tegn på at det også kommer inntekter det kommende halvåret.

– En vanskelig tid

– Aftenbladet har fått signaler om at det murres blant utålmodige spillere som vil tilbake i jobb, er dere kjent med det?

– Vi opplever det ikke slik, men det er et godt spørsmål. Jeg murrer litt selv også og skjønner at folk er frustrerte over situasjonen og vil tilbake i jobb. Det er en vanskelig tid, svarer Higson som også selv fortsatt er delvis permittert.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke å ha denne situasjonen, men det er mye det samme som gjelder i andre hockeyklubber. Vi har ikke penger til å ta folk tilbake i jobb, legger Higson til.

Ikke medvirkende for Nagel

Han sier rundt totalt rundt 50 ansatte og spillere er permittert helt eller delvis. Mandag fikk klubben oppsigelse fra markedssjef Lars Peder Nagel som starter i Viking. Overfor Aftenbladet understreker Nagel at hans permittering ikke har noe med avgjørelsen å gjøre.

Normalt skulle Oilers vært på is og startet sesongoppkjøringen tidlig i august. Nå skal de ansatte ta ut ferie.