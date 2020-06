Blindheim etter historisk kamp: – Det har vært mye oppmerksomhet

Renate Blindheim ledet Sotra for første gang i tapet mot Åsane.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Renate Blindheim er historiens første kvinnelige trener av et herrelag norsk i toppfotball. Foto: Rune Sævig

Åsane – Sotra 4–2

Myrdal Stadion: Tre dager etter at hun ble presentert som den første kvinnelige treneren for et herrelag i toppfotballen, ledet Renate Blindheim Sotra i sin første kamp.

Det skjedde da andredivisjonslaget Sotra tapte mot Åsane, som vender tilbake til OBOS-ligaen om en drøy uke, til treningskamp på Myrdal Stadion.

– Det kjennes godt å være i gang. Fokuset har vært å bli kjent med spillerne. Utover det har jeg ikke rukket å påvirke laget i veldig stor grad, sier Blindheim etter kampen.

Blindheim kommer fra jobben som trener for Åsanes andrelag for menn. Før det var hun trener for et par guttelag i Vadmyra, et jentelag i Gneist og hun var sportslig leder i Olsvik. Foto: Rune Sævig

Hun forteller at oppmerksomheten etter den historiske ansettelsen har vært veldig stor.

– Det er litt spesielt. Jeg kjenner på at jeg har fått nok oppmerksomhet. Det har vært slitsomt men selvfølgelig kjekt, sier Renate Blindheim som også er tatt ut til UEFAs A-lisenskurs.

– Mottakelig spillergruppe

Treningskampen mandag kveld var mot Åsane, hvor Blindheim i fjor var trener for klubbens andrelag.

– Det var rart å spille mot Åsane. Det hadde jeg aldri kunnet forestille meg at jeg skulle gjøre for en uke siden, sier Blindheim.

Sotras målvakt, Morten Grasmo, beskriver den nye trenerens inntreden som «svært positiv».

– Vi har fått en helt ny driv, og merker en stor positivitet rundt klubben. Hun har tatt over spillergruppen på en veldig god måte, og jeg opplever at vi er veldig mottakelig for hennes ideer, sier Grasmo.

Fakta Åsane – Sotra SK 4–2 (1–2) Myrdal Stadion, treningskamp Mål: 0–1: Sander Amble Haugen 2', 0–2 Ntege Cone 9', 1–2 Adonai Kidane 25', 2–2 Adonai Kidane 50', 3–2 Ole Kallevåg 59'

Ntege Cone scoret Sotras andre mål i treningskampen mot Åsane mandag kveld. Foto: Rune Sævig

Prøvespiller imponerte

Blindheim fikk en svært god start som Sotra-trener. Hun hadde bare ledet laget i to minutter før hun så Sander Amble Haugen sende laget sitt i ledelsen. Syv minutter senere doblet Ntege Cone ledelsen.

Idet kampen rundet en halvtime, tok Åsane over initiativet i kampen. Adonai Kidane, som er på prøvespill fra Bærum, utliknet med to scoringer for de oransje.

– Du ser at han passer vår måte å spille på. Han leverer veldig bra og etterlater et imponerende førsteinntrykk. Vi skal sette oss ned og ta en prat med ham, og se om vi skal signere ham, sier Åsane-trener Morten Røssland om prøvespilleren etter kampen. Den vant Åsane vant 4–2 etter at Ole Kallevåg og Henrik Udahl avsluttet kampen med ett mål hver.

Fredag møter Åsane Florø til en siste treningskamp, før de seriestarter mot Sogndal i slutten av neste uke.

– Vi møter alle kanoene fra start, så det er viktig at vi er i form helt fra starten av. Jeg mener vi er god nok til å kunne bite godt fra oss i årets OBOS-liga, sier Røssland.