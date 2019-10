Feltet tar igjen Ronald Kwemoi som har hjulpet landsmannen Timothy Cheruiyot. Det er herfra og inn Jakob Ingebrigtsen mener han feiler når han ikke slår alle rundt seg. Britiske Jake Wightman til venstre for Jakob Ingebrigtsen. Lise Åserud

Britisk rival: – Dobling kan ha ødelagt for Jakob

Briten Jake Wightman tror Jakob Ingebrigtsens dobling kan ha fratatt ham medalje på 1500 meter. Jakob er helt uenig.

Qatar/Aftenbladet: – Jeg slutter aldri å la meg imponere av Jakob. Hvert år tenker du at nå må utviklingen stoppe, men det skjer ikke, sier Jake Wightman. Briten som ble nummer tre i EM i fjor.

– Han blir bare bedre og bedre, sier Wightman som selv satte solid personlig rekord og ble nummer fem med 3.31, 87, og var nærmere Jakob enn noen gang i VM søndag kveld.

Det er sjelden, for vanligvis er Jakob minst et par sekunder bedre.

– Jakob er tøff, han er vant med å doble, men VM er noe ganske annet enn EM. Jeg skal ikke si noe sikkert, men han kan ha mistet medalje her siden han stilte på 5000 meter, tenker Wightman.

Jakob Ingebrigtsen er ikke i humør til å lytte med det øret.

– Jeg ser ingen grunn til at det skal ha ødelagt. Kanskje var det derfor jeg kom så nær medalje som jeg kom, det var bare det at jeg ikke presterte godt nok, dette er det verste jeg har opplevd, fortsetter han.

Trenerpappa Gjert er ganske sikker på at Jakob hadde tatt medalje på 1500 meter dersom han hadde latt være å doble.

– Det var egentlig Filip som bestemte seg først, så fulgt Jakob etter. Sett i etterkant er det ingen tvil om at han mistet medalje her på grunn av doblingen, mener treneren.

– Han er nummer to i verden, han hadde ikke nådd helt opp til Cheruiyot, men de to andre hadde ikke vært noe problem, sier Gjert som naturlig nok undrer seg over at særlig Taoufik Makhloufi, sølvvinneren, er i tetsjiktet etter at han har vært usynlig på internasjonale stevner noen år.

Jake Wightman er ikke like overrasket.

– Jeg visste det sto mellom Cheruoiyot, Makhloufi, Lewandowski og Jakob, de fire, og så håpet jeg å nærme meg.

– Hvorfor Makhloufi og Lewandowski, de er sjelden frempå under Diamond League stevner?

– Lewandowski er mesterskapsløper, og Makhloufi kommer alltid til start når det er store mesterskap, sier Wightman.

Wightman og Jakob Ingebrigtsen forteller at de hadde ventet det voldsomme kjøret fra start.

– Cheruiyot og Kwemoi klinte til fra start, det var helt latterlig. Jeg kunne aldri våget å tette den luken, sier han.

Jakob Ingebrigtsen lot seg heller ikke overraske.

– Jeg visste det ville gå fort og syns det var helt greit. Jeg er bare skuffet over at jeg ikke slo de jeg vanligvis slår, gjentar han standhaftig.