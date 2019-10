Lars Ramstad (t.v.) og Mats Størseth Lillebo kunne juble for opprykk lørdag. Her etter seieren mot Egersund forrige helg. STJØRDALS-BLINK FOTBALL

Stjørdals-Blink rykket opp til 1. divisjon

Stjørdals-Blink og Grorud gjorde jobben med hjemmeseirer lørdag og rykket opp fra hver sin avdeling i 2. divisjon i fotball.

NTB

For mindre enn 2 timer siden

Stjørdals-Blink – Sola 4–1

Blink, som sist var oppe i 1. divisjon i 1994, har levert en meget sterk sesong. Laget har vunnet 18 av 26 kamper og tapt bare to.

Lørdag ble det komfortable 4–1 over Sola etter at vertene ledet 2–0 til pause. Johannes Hinna reduserte kort etter hvilen, men Sondre Sørløkk og Vegard Fiske punkterte kampen for Stjørdals-Blink.

Kvik Halden blir toer i avdeling 1. og skal spille omspill mot Åsane om en sjanse til å rykke opp til 1. divisjon.

Åsane snudde til 3–1 borte mot Elverum og var nær å tukte Grorud i kampen om tabelltoppen i avdeling 2. Samtidig vant Grorud 4–1 hjemme mot Fram Larvik, og dermed rykker Oslo-laget opp til 1. divisjon for første gang i klubbens historie.

Thierry Dabove og Preben Mankowitz scoret Groruds to første mål lørdag. Mame Mor Ndiaye reduserte for Fram, som spilte 65 minutter av kampen med ti mann etter Arnar Gudjonssons røde kort. Senere scoret Oscar Aga for Grorud, før Dabove fastsatte sluttresultatet til 4–1.

På overtid ble også Henrik Byklum utvist for bortelaget.