Jon Hartvig Børrestad er et av TV 2 Sporten mest kjente ansikter. Også han figurerer i promovideoen. Skjermdump: Instagram/TV 2

Flere reagerer på TV 2-video: – Liker ikke at journalister er en del av heiagjengen

TV-kanalens journalister og profiler synger «Alt for Norge» for full hals i en promovideo før landskampen mellom Norge og Spania. Det skaper reaksjoner.

For mindre enn 2 timer siden

– Jeg er dessverre ikke veldig overrasket. Det gjenspeiler igjen disse sjangerne i sportsjournalistikken som vi må leve med, sier Reidar Sollie.

Han er leder i Norske Sportsjournalisters Forbund og så den nye promovideoen til sportsavdelingen i TV 2 torsdag ettermiddag. TV 2 sporten har lagt den ut på Facebook og Instagram. Videoen viser at forskjellige mennesker synger til supportersangen «Alt for Norge» før fotballandskampen mellom Norge og Spania lørdag kveld.

– Umusikalsk

I videoen finner vi blant andre TV 2-journalistene og profilene Marius Skjelbæk, Jon Hartvig Børrestad, Erik Thorstvedt, Mina Finstad Berg, Kasper Wikestad, Petter Myhre, Annemarta Giske og Jan-Henrik Børslid.

– Jeg liker ikke at journalister er en del av heiagjengen. Det er umusikalsk – både bokstavelig talt og i overført betydning, sier Reidar Sollie.

Han legger til at han ikke klarer å hisse seg så veldig opp, og at han forstår at TV-kanalen skal promotere sin egen sending og skape entusiasme. Men:

– Samtidig skal de ha en kritisk distanse til det de skildrer. Dette bekrefter hvor vanskelig det er. Jeg har dessverre blitt litt immun mot slike sammenkoblinger, og det gjenspeiler sportsjournalistikkens mange ansikter. Men jeg har tiltro til at TV 2 er klar over de forskjellige sjangerne og hvem som har hvilke oppgaver, sier Sollie.

Se videoen her:

Reidar Sollie er leder for Norske Sportsjournalisters Forbund. Privat

Dårlig utgangspunkt

Presseetiker Gunnar Bodahl-Johansen er heller ikke begeistret av TV 2s promovideo.

– De fleste vil vel se på dette som et humoristisk innslag. Men hvis man skal se det i en seriøs journalistisk sammenheng, som man bør gjøre, så mener jeg dette illustrerer hva jeg har sagt om sportsjournalistikken i mange år – nemlig at sportsjournalister opptrer som begeistrede eller skuffede supportere, sier han.

Presseetiker Gunnar Bodahl-Johansen reagerer på at TV 2s journalister synger i videoen. Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX NORGE

Bodahl-Johansen mener det ikke er et godt utgangspunkt for å drive kritisk journalistikk.

– Videoen viser at sportsjournalister har vanskelig for å se skillet mellom det å være supporter og en kritisk journalist, sier Bodahl-Johansen.

– Mange ting kan være morsomt å gjøre, som tilsynelatende skal være uproblematisk og uforpliktende. Men de fremstår som en del av rollebildet man får av journalister, nemlig at de ikke har den nødvendige avstanden til det de skal rapportere om, legger han til.

– Nødvendig med avstand

Erik Waatland reagerer ikke like sterkt på videoen. Han er redaktør og daglig leder i bransjenettstedet Medier24.

– Jeg sliter med å hisse meg opp over dette. Prinsipielt er det rart å heie på en av partene man skal dekke, men samtidig er det åpenbart at nordmenn heier på nordmenn. Og det finnes verre tilfeller i sportsjournalistikken som jeg reagerer mer på for å si det slik, sier Waatland.

Erik Waatland klarer ikke å hisse seg opp over promovideoen til TV 2. Berit Roald / NTB scanpix

Det er ikke Gunnar Bodahl-Johansen helt enig i.

– Man må tenke på sportsjournalistikken på samme måte som annen journalistikk. Det er jo Norge man heier på, og det må være tillatt. Men for journalister er det en annen situasjon. De må ta vare på sin uavhengighet uansett hvor de er, sier han, som selv mener han fremstår som en gledesdreper i mange sammenhenger.

– Det er nødvendig for journalister å ha avstand til det man rapporterer om, hvis man skal gjøre det med troverdighet og ivareta sin egen faglige kompetanse og integritet. Det gjelder like mye en landskamp i fotball som et politisk landsmøte, understreker Bodahl-Johansen.

Slik svarer TV 2 på kritikken

Sportsredaktør i TV 2 Sporten, Vegard Jansen Hagen, svarer slik på kritikken:

– To dager før en viktig landskamp tåler vi fint et slikt stunt på sosiale medier. Det betyr ikke noe når prestasjonen til landslaget skal bedømmes, hverken for våre journalister eller publikum. Det vet alle som følger TV 2 Sportens dekning av landslaget. Se på helheten, og vurder oss ut ifra det. Om Erik Thorstvedt synger falskt, så gir han rene ord for pengene på Ullevaal lørdag, skriver han i en e-post.

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen. Eivind Senneset / TV 2

Mens Bodahl-Johansen mener at journalistene skal være uavhengige, mener Hagen at det er lov med litt ekstra begeistring når Norge skal spille kamp.

– Når Norge skal i aksjon er det lov med en ekstra dose forventning og uhøytidelighet. Så lenge begeistringen balanseres med troverdighet og en leverer på det journalistiske håndverket. Det som er synlig fra veien er i all hovedsak uskyldig, som dette stuntet, mens søkelyset bør settes på skjulte bindinger, dobbeltroller og agendaer, mener Hagen, som slår tilbake mot presseekspertene:

– Noen ganger må jeg si at jeg er glad vi lever av folks sunne fornuft og dømmekraft, og ikke styrer etter nødtelefonen til noen av landets presseeksperter.

– Kan forstå argumentet

En av TV 2s sportsjournalister som deltok på videoen var Jon Hartvig Børrestad. Han forstår argumentet om å være uavhengig, men identifiserer seg ikke som en del av en heiagjeng.

– Jeg kan godt forstå argumentet om å være uavhengig, men hvis du ser på det journalistiske arbeidet vi gjør rundt landslaget og resten av rettighetene våre, taler det for seg selv. Vi er ikke noen heiagjeng, og det er nok av kritiske spørsmål å stille til det norske landslaget, sier Børrestad.

Sportsjournalist i TV 2, Jon Hartvig Børrestad. Daniel Sannum Lauten, TV 2

TV 2-profilen forteller at han alltid tenker gjennom om han velger å være med på et slikt stunt eller ikke.

– Jeg tenker alltid gjennom hvordan jeg vil fremstå. Men dette stuntet på sosiale medier hadde jeg ikke noe problem med, sier han.