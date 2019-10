Nathalie von Siebenthal i aksjon under fjorårets verdenscuprenn på Beitostølen. Terje Pedersen / NTB scanpix

Johaug-konkurrent legger opp – 26 år gammel

Nathalie von Siebenthal har gjort sitt i skisporet. Den sveitsiske langrennsstjernen orker ikke mer.

Allerede i vår gikk det rykter om at 26-åringen var i ferd med å trekke seg tilbake fra skisporten. Nå bekrefter hun at karrieren er over.

Von Siebenthal gikk i gang med forberedelsene til ny sesong, men innså til slutt at energien manglet.

– Både hodet og kroppen ga opp. Nå er jeg overbevist om at valget om å legge opp er riktig, sier hun ifølge den sveitsiske radiostasjonen SRF.

Nathalie von Siebenthal har vært blant Sveits’ fremste langrennsløpere de siste årene. Hun tok gull og bronse under U23-VM i 2015, og noen uker senere overrasket hun stort med en 6.-plass på 10-kilometeren i senior-VM i Falun.

Etter gjennombruddet tok hun hjem en rekke sterke plasseringer i både verdenscup og mesterskap. I fjorårets OL i Pyeongchang ble sveitseren nummer seks på både skiathlon og 10 kilometer fristil. Sist sesong ble det en 7.-plass på VM-tremila i Seefeld.

– Mine fem år i verdenscupen kommer jeg til å ha med meg resten av livet. Takket være denne sporten fikk jeg se plasser jeg ellers aldri hadde besøkt, sier von Siebenthal, ifølge Expressen, til Nordic Mag.