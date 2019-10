Martin Ødegaard har tatt store steg i Real Sociedad. Alvaro Barrientos, AP / NTB scanpix

Da Ødegaard skulle signere kontrakt, var han opptatt av én ting. Det forteller mye om supertalentet.

Innstilling. Fokus. Profesjonalitet. Perfeksjon. Martin Ødegaard overlater ikke noe til tilfeldighetene for å lykkes på fotballbanen.

For mindre enn 20 minutter siden

Vi må tilbake til en maidag i 2014.

Talentet til den da 15 år gamle Martin Ødegaard har for alvor blitt kjent i norsk fotball. Denne kvelden blir det klart at unggutten knytter seg til Strømsgodset med sin aller første proffkontrakt.

Noen uker tidligere ble han tidenes yngste spiller i Tippeligaen med sine 15 år og 118 dager. Han kom inn som innbytter i kampen mot Aalesund på Marienlyst stadion og markerte seg med en målgivende pasning.

Her er Martin Ødegaard på banen i sin aller første kamp i norsk toppfotball. Han kom inn som innbytter i Strømsgodsets kamp mot Aalesund i april 2014. Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ville trene så mye han ville

Sportssjef i Strømsgodset, Jostein Flo, har vært tett på Martin Ødegaard og resten av familien. Han forteller om en stolt gutt denne maikvelden i 2014, som sto og trikset med ballen mens Flo og pappa Hans Erik Ødegaard var i sluttfasen med proffavtalen.

– Det var ett punkt Martin brydde seg om i avtalen. Han ville ha med i kontrakten at ingen kunne nekte han å trene. Han ville trene mer enn det laget gjorde. Vi har fysiske treninger som belastningsstyrer spillerne. Det tillates mye, men han ville altså trene mer, sier Josten Flo.

Aftenposten har tidligere omtalt denne spesielle klausulen.

– Jeg har alltid tålt mye trening. Jeg har hatt en vilje til å trene mye også. Det var viktig for meg å ha det i kontrakten min. Det er ofte sånn at når man kommer på A-laget, så må man være forsiktig. Man trener hardere, noe som kanskje gjør at man prioriterer det og ikke alt annet. Men jeg ønsket å fortsette med egentrening, sa Ødegaard den gang.

Proffkontrakten ble signert av Hans Erik Ødegaard på vegne av sønnen.

Vi har vært i kontakt med pappa Ødegaard, men han ønsker ikke å kommentere noe i denne saken.

Formidable steg

Innholdet i Martin Ødegaards første proffkontrakt sier mye om innstillingen, fokuset og den tidlige profesjonaliteten hans.

Assistenttrener på det norske landslaget, Per Joar Hansen, mener det ikke er noen tvil om at vi snakker om en spiller utenom det vanlige.

– Jeg har gjennom et langt fotballiv knapt nok møtt en mer seriøs fotballspiller enn Martin. Han er en type som ikke overlater noen ting til tilfeldighetene, og han bruker hver time og hver dag på å bli bedre. Det ser man i Real Sociedad, der han er først på trening og sist ut. Hele klubben er superimponert over profesjonaliteten hans, sier Hansen.

Assistenttrener Per Joar Hansen har knapt møtt en mer seriøs fotballspiller enn Martin Ødegaard. Her sammen med landslagssjef Lars Lagerbäck. Terje Bendiksby / NTB scanpix

«Perry» synes Ødegaard har tatt formidable steg.

– Han har alltid vært god med ball, men han har også utviklet seg mye uten ball, sier Hansen.

Denne sesongen har Martin Ødegaard spilt hvert eneste minutt i Real Sociedads ni kamper i La Liga.

Xabier Isasa er fotballkommentator i den spanske avisen Mundo Deportivo. Han følger klubben tett.

– Han har virkelig imponert. Vi visste alle om kvalitetene hans, men alle er begeistret for måten han spiller på. Martin er en av sensasjonene i La Liga, sier Isasa.

Trente i mørket

Vi skrur tiden tilbake til mai måned for fem år siden igjen. Proffkontrakten til Martin Ødegaard i Strømsgodset er i havn. Noen dager senere tas han ut i spillertroppen til kamp på Marienlyst stadion.

Dagen før kampen er treningen med A-laget ferdig i 16–17-tiden på ettermiddagen. Sportssjef Jostein Flo sitter i kontorlokalene på Gulskogen, som ligger noen kilometer unna Marienlyst.

– Jeg satt og holdt på med billetter etter stengetid, og det var mørkt. Det var også mørkt i 2. etasje, men jeg hørte at det var noen som var i helsestudioet. Jeg gikk opp, og da hadde Martin musikk på og drev og trente. Han hadde dempet lyset, slik at ikke alle skulle se at han gjennomførte en ny treningsøkt, sier Flo og ler.

Sportssjef Jostein Flo sammen med Martin Ødegaard fra tiden i Strømsgodset. Terje Pedersen / NTB scanpix

Den nå 20 år gamle Martin Ødegaard har tatt store steg fysisk de siste årene. Et bilde han la ut på Instagram i begynnelsen av september i år, viste hvor veltrent overkroppen er.

– Det sies at han hadde noen resultater på fysiske tester helt i begynnelsen av sesongoppkjøringen med Real Sociedad som trenerteamet sperret øynene litt opp for. De fant ut at gutten er i ekstremt god form, sier Petter Veland, Viasports fotballkommentator og La Liga-ekspert.

Petter Veland er ekspert på spansk fotball. Øystein Klock / NENT Group

Sterk fysikk

Landslagsassistent Per Joar Hansen har ikke tall å referere til fra den spanske klubben på hvor godt trent Ødegaard er. Men:

– Jeg ser bare på kampene hvor mye han løper – både med og uten ball. Og det er nok for meg. Jeg tipper han løper rundt 13 kilometer i snitt per kamp, sier Hansen.

Xabier Isasa i Mundo Deportivo er imponert over 20-åringens defensive kvaliteter.

– Vi visste han var god med ball, men du ser også hans styrke i det defensive spillet. Fysikken hans er sterk. Det at han er så godt trent er en kvalitet han har iboende i seg. Det har ikke bare med hvordan laget trener, men det er et talent han har, mener Isasa.

Ødegaard bruker dagene til å perfeksjonere seg på banen når han trener – og etterpå.

– Alle her sier han er veldig profesjonell, og han har fotball i hodet 24 timer i døgnet. Han tar godt vare på kroppen sin, hviler når han skal og er nøye med kosthold, sier Xabier Isasa.

Neste sjanse for Martin Ødegaard til å vise seg frem, er førstkommende søndag når Real Sociedad møter Celta Vigo på bortebane. Laget fra San Sebastian ligger på fjerdeplass på tabellen etter ni spilte kamper.