Rekdal ledet Start da laget tapte serieåpningen

START - AALESUND 0–1

Mye handlet om Kjetil Rekdals rolle i Start, men det var Aalesunds Pape Habib Gueye som ble matchvinner med sin 1-0-scoring tre minutter før slutt.

Dette skulle i utgangspunktet være en kamp mellom to trenerlegender i 1.-divisjon, Kjetil Rekdal og Lars Bohinen. Rekdal hadde flere sesonger i Aalesund bak seg. Bohinen mislykkes med å ta AaFK tilbake til eliteserien forrige sesong, mens Rekdal ikke klarte ledet sørlendingene til ny kontrakt blant de beste forrige sesong.

Oppkjøringen til kampen har trolig ikke sitt sidestykke etter at Start gikk ut før helgen og løste Rekdal fra alle hans treneroppgaver og varslet en pågående personalsak.

Rekdal og hans advokat sto på sitt og mente at han fortsatt hadde jussen på sin side og at han ikke kunne fratas jobben.

Etter mye om og men i forkant at kampen endte det med at Start-styret ikke ville at Rekdal skulle være på banken, men Rekdal tok likevel plass der da kampen startet. Det var noe uklart om hvem som hadde tatt ut startelleveren.

Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Surrealisme

– Dette blir en surrealistisk kamp, og jeg har aldri vært med på noe mer absurde innen fotballen, sa Fædrelandsvennens reporter.

– Det er en trist sak for alle involverte. Vi har bestemt oss for å spille for oss selv, for hverandre, for Per Svein som har sittet i speakerbua i hundre år, sa Start-kaptein Erlend Segberg til Eurosport.

Start gikk ut i et voldsomt tempo, men det var gjestene som hadde en første store sjansen uten at islendingen Hólmbert Fridjónsson fikk stokket beina inne i Start-feltet.

Etter at stormen fra Aalesunds side var over kom Start mye bedre med etter hvert. Starts dyre investering Adeleke Akinyemi var nær scoring etter en halvtime, men skled i skuddøyeblikket og ble liggende skadd på banen.

AaFk-målvakten Andreas Lie halvklarte, men det var ingen Start-spillere i feltet for å sette ballen i mål.

Båret av banen

Akinyemi måtte bæres av banen og ble erstattet av islendingen Kristjan Finnbogason. Spissen ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelse.

– Jeg forventet at det skulle bli tøft og jevnt og begge lagene jaktet hele tiden 1-0-målet, sa Kjetil Rekdal til Eurosport i pausen.

I annen omgang sank tempoet i kampen. Det var faktisk mer dramatikk i det som skjedde i forkant av kampen enn ute på gresset.

Start hadde noe som lignet en sluttspurt, og kaptein Segberg hadde en stor sjanse ti minutter før slutt. Også innbytter Mathias Bringaker hadde et bra forsøk.

Peter Orry Larsen var svært nær med å sende laget sitt i ledelsen fem minutter før slutt, men headingen gikk noen få centimeter over.

To minutter før slutt dukket Pape Habib Gueye opp og skrudde ballen i mål forbi Start-målvakten Jonas Deumeland til 1–0.