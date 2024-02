– Ingen er mer overrasket enn meg, sier Diggins.

– Jeg er satt ut over hvor bra det har gått denne sesongen. Sommeren var veldig tøff for meg. Men jeg prøver ikke å tenke noe på hvorfor det går så bra nå, jeg prøver bare å nyte det, sier Diggins.

32-åringen har fått mye ros for å være åpen om sine vanskeligheter.

– Det var en stor kamp å komme hit (kunne delta i verdenscupen). Nå nyter jeg det virkelig. Jeg smiler til trenerne mine når vi får drikke i løp, for det er så kult, sier Diggins.

Hun har gått alle de 20 individuelle rennene i vinter, og har to 11. plasser som bunnivå. Diggins har vært på pallen ni ganger, inkludert tre seirer. Ekspertene har rost fremgangen hennes spesielt i klassisk.

I flere løp kan det se ut som Diggins er på felgen, men hun berger «alltid» et toppresultat.

– Jeg er en utøver som får sporten til å se veldig vond ut. Jeg har ikke alltid den mest elegante teknikken. Jeg er ofte full av smerter og det ser ut som jeg skal falle fra hverandre. Men det er fortsatt krefter dypt der nede igjen, som jeg klarer å skvise ut, sier Diggins.

1 / 5









Hun har jobbet mye mentalt for at «en sterk hjerne skal overvinne en sliten kropp».

– Når du ser etter spurten i Goms (videoen under), er jeg sliten. Jeg kjenner ikke beina mine og jeg holder på å spy. Men jeg er så fokusert på å gå over mållinjen med all kraft jeg har.

– Det er en brutal måte å gå på, og ikke så pent. Men jeg håper det er morsomt å se på, for til syvende og sist er vi underholdere.

Programmet i Canada og USA Vis mer ↓ Canmore, Canada: 9. februar: 10 km fri, intervallstart 10. februar: Sprint fri 11. februar: 20 km klassisk, fellesstart 13. februar: Sprint klassisk Minneapolis, USA: 17. februar: Sprint fri 18. februar: 10 km fri Løpene vil gå på kveldstid norsk tid og sendes på TV 3/Viaplay

Veteranen har gått 297 løp i verdenscupen. Nå venter fire løp i kanadiske Canmore. Så er det verdenscup for første gang på 20 år i USA – i Minneapolis, Diggins egen hjemby.

– Det har tatt meg 300 renn i alle mulige land før jeg endelig får gå i USA. Det er «crazy», men gjør det bare enda mer spesielt, sier Diggins stolt.

Det rapporteres om at arrangøren har gitt ut 15.000 billetter gratis.

– Alle jeg kjenner kommer til å være der.

Roșie Brennan (35) har også holdt USA i langrennstoppen. Mens denne vinteren har flere yngre løpere fått et gjennombrudd:

Sophia Laukli (23, bor i Norge) vant «Monsterbakken opp»

Ben Ogden (23) og James Clinton Schoonmaker (23) har tatt sine første pallplasser i sprint

– Hvis ikke Jessie hadde gjort det hun gjør hvert løp, hadde ikke jeg, “JC” og Gus Schumacher vært her. Hun sørger for laget, hun gjør at vi har sponsorer. De sponser ikke USA fordi de synes Ben Ogden, selv om han kanskje er kul, sier Ogden til VG og legger til:

– Vi skylder henne så mye. Hun er en så stor inspirasjon for oss.

– Uten rollemodeller som henne, hadde jeg nok ikke vist at dette nivået finnes. Det er fantastisk å ha Jessie. Jeg er så glad for at min karriere har krysset veien med henne. Når hun legger opp, vil det være et gigantisk hull å fylle på så mange måter.