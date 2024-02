Andrej Ilic, som Vålerenga omtalte som sitt største salg noensinne, måtte opereres etter at han pådro seg et brudd i venstre leggbein under cupkampen mot Lyon på onsdag.

I pressemeldingen fra Lille opplyses det at 24-åringen ble skadet mot slutten av sekstendelsfinalen i Coupe de France, som Lyon vant 2-1. Han ble byttet ut i det 84. minutt.

Han skal opereres fredag for bruddet i leggbeinet.

Klubben lover å støtte spilleren fullt ut i rehabiliteringen.

Ilic ble hentet til Lille fra Vålerenga 1. februar i år. Det er foreløpig uklart hvor lenge angrepsspilleren blir satt ut av spill.

