Super Bowl er det største sportsarrangement i USA og har også et pauseshow som hvert år byr på store artister.

I Norge kan du se den store kampen på VGTV med et abonnement på VG+ Sport.

Der blir det norsk studiosending og amerikanske kommentatorer.

Sendestart er klokken 22.00 søndag 11. februar, med blant annet Ole Soo, Vegar Tryggeseid og Snorre Monsson i studio.

Hvem møtes i Super Bowl LVIII?

San Francisco 49ers møter Kansas City Chiefs i årets Super Bowl etter to svært spennende «semifinaler».

Årets Super Bowl spilles på Allegiant Stadium i Las Vegas, Nevada.

Når er Super Bowl 2024?

Super Bowl 2024 går av stabelen søndag 11. februar.

Sendestart for norske TV-seere er 22.00, mens kampstart er rett over midnatt, natt til mandag 12. februar, klokken 00.30.

Hvor sendes Super Bowl på TV i Norge?

Super Bowl sendes direkte på VGTV. Du må ha et abonnement på VG+ Sport for å se sendingen og kampen.

Her er link til Super Bowl-sendingen – og hvis du ikke allerede har abonnement kan du kjøpe det der.

Hva betyr romertallene LVIII?

Super Bowl LVIII betyr rett og slett at årets finale er nummer 58 i rekken.

Måten romertallet er satt opp er slik:

L = 50 V = 5 I = 1

Så det vil si 50 + 5 + 3 = 58

Hva er Super Bowl?

Super Bowl er den årlige mesterskapskampen i National Football League (NFL), som er den største profesjonelle amerikansk fotball-ligaen i USA.

Det er den siste kampen i NFL-sesongen, og vinneren blir kåret til ligamester.

Hva er et half time-show? Og hvem opptrer i 2024?

Et half time-show, eller pauseshow på norsk, er et stort musikk- og underholdningsshow som finner sted i pausen av Super Bowl.

Foto: Charles Sykes / AP / NTB

I 2024 er det R&B-stjernen Usher som skal stå for underholdningen, med DJ Tiësto også som en del av showet.

– Det er en ære endelig å krysse av en Super Bowl på bucket-listen min. Jeg kan ikke vente med å vise publikum noe helt annet enn de noensinne har sett før. Takk til fansen og alle som har sørget for at dette skjer. Vi ses snart, sa Usher i en uttalelse, ifølge Deadline da det ble annonsert at han fikk den gjeve oppgaven med å opptre på Årets Super Bowl.

Kommer Taylor Swift på årets Super Bowl?

Popikonet Taylor Swift er kjæreste med Travis Kelce som spiller for Kansas City Chiefs – et av finalelagene i årets Super Bowl.

Fansen har fulgt Swift som en ivrig supporter på tribunen på Chiefs’ kamper gjennom sesongen, og før Super Bowl har mange vært svært opptatt av om Taylor Swift vil kunne være på tribunen når Kelce spiller den store finalen i Las Vegas søndag/natt til mandag.

Årsaken: Taylor Swift skal spille en konsert Tokyo lørdag 10. februar – altså dagen før Super Bowl.

Nå er det imidlertid meldt at Swift vil være til stede og heie på kjæresten!

Og både den japanske ambassaden og et raid av privatfly skal være problemer ryddet av veien for at Swift skal rekke å gjøre unna den tolv timer lange flyturen fra Tokyo i tide før kampstart i Las Vegas.

Denne artikkelen er delvis laget ved hjelp av AI-verktøy fra OpenAI, og kvalitetssikret av VGs journalister.