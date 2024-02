– Uansett hvor mange VM-medaljer Petter har, så får han ikke en friplass til VM etter én pallplass i et norgescuprenn. Det var et kjempeimponerende løp og det er kjempekult at han er med i sirkuset, men nostalgiske følelser kan ikke gi Petter VM-plass, sier Harald Østberg Amundsen til VG.

Det er en måned siden Amundsen vant Tour de Ski. Han er en av flere norske landslagsløpere som har store planer om å gå VM-femmila i Trondheim. Alle nasjoner har en kvote på fire løpere til hvert renn i VM. I tillegg har Pål Golberg friplass som tittelforsvarer.

– Petter får kvalifisere seg på redelig vis, han får stille opp i renn. Det vil bli tøft, spår Amundsen.

VIL GÅ FEMMIL: Pål Golberg (i midten) er tittelforsvarer på femmila i VM og har friplass i Trondheim, her på pallen sammen med Harald Østberg Amundsen og Iver Tildheim Andersen etter 10 kilometeren i Gällivare i desember. Foto: Ulf Palm / EPA / NTB

En mulighet for Northug til å vise seg frem er NM-femmila i friteknikk i Lillehammer 23. mars.

Didrik Tønseth ble nummer syv på VM-femmila i fjor. Nå er han i Canada for å gå verdenscup.

– Noen regler må man følge. Alle må kvalifisere seg til en VM-plass, sier Didrik Tønseth til VG.

Men han hyller innsatsen til Northug.

– Det vil alltid være Northug-feber. Og nå begynner han å nærme seg noe bra, sier Didrik Tønseth til VG.

Nettavisen-kommentator og tidligere TV 2-journalist Ernst A. Lersveen nærmest krever at Northug får en friplass på VM-femmila i Trondheim etter at 38-åringen ble nummer to på 20 kilometer klassisk i Norgescupen sist helg. VM-femmila går i friteknikk.

Også landslagstrener Eirik Myhr Nossum har satt døren på gløtt for VM. Kollen-sjefen ønsker å gi Northug friplass på femmila i mars.

Dette kan gi Northug VM-plass Vis mer ↓ Hva må han gjøre? Han må mest sannsynlig prestere bra i den nasjonale åpningen på Beitostølen i november 2024 – som igjen setter ham i posisjon for å kunne gå verdenscup for Norge. Hvilke andre muligheter finnes? Han kan få friplass til verdenscupløp gjennom å vinne Norgescup/Skandinavisk Cup. Her går de «nest beste» langrennsløperne. Holder det å gå langløp og bli tatt ut til VM-femmilen? Nei, det blir usannsynlig. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sa også at det ikke holder å gå «turrenn». Hvor kan han teste seg på femmil før VM? I verdenscupen er det kun Holmenkollen nå i mars. Men for å bli med der, må Northug trolig gjennom et uttaksrenn, og det kolliderer med helgen for Vasaloppet. Det er denne sesongens store mål for Northug. Under NM på ski i Lillehammer i mars er det også femmil i fri teknikk. Må han gå for landslaget for å gå VM? Nei, både i verdenscup og VM har Norge anledning til å ta ut løpere utenfor landslaget. Hvem bestemmer om Northug får gå VM i Trondheim? Landslagssjef Ulf Morten Aune, fagsjef Per Elias Kalfoss og trenerne Arild Monsen og Eirik Myhr Nossum.

Tønseth foreslår at FIS gir Northug en friplass. Han mener Northug er en så stor stjerne at FIS kan tillate seg å gjøre et unntak fra regel.

Tønseth er ikke i tvil om at det vil skape masse oppmerksomhet for langrennssporten om Northug skulle få en friplass. Han legger til at Dario Cologna og Marcus Hellner kan få friplasser også.

Tidligere onsdag skrev VG at FIS ikke vil gi noen friplass til Northug.

Tror du Petter Northug kan hevde seg på femmila i VM neste år? Ja, selvsagt! Heia! Det hadde vært fenomenalt, men jeg tror ikke det innerst inne. Nei, seriøst, nå må vi slutte å drømme. Men moro med litt fyr i teltet i norgescupen, fortsett med det.

Pål Golberg er tillitsvalgt på landslaget. Han tror hypen rundt Northug etter 2. plassen i Nes ski- og sykkelanlegg er medieskapt. Han tror ikke Northug selv har noen interesse av å gå femmila i VM.

– At det kan ta av etter en 2. plass i et norgescuprenn sier litt om hva slags status og stjerne Petter har. Langrenn før og etter Petter er to forskjellige ting, ingen har klart å innta den rollen han hadde. Men at Petter sportslig sett skal kjempe om en plass i VM i Trondheim har jeg null tro på. Den legger vi død, sier Golberg til VG på telefon fra Canada.

Samtidig hyller han Northug for å stille til start og skape interesse for langrennssporten.

– Jeg er kjempeimponert over det han får til, både under Toppidrettsveka og i norgescupen nå. Også håper jeg han får gode ski under Vasaloppet, for da tror jeg han kan være med å kjempe om seieren, sier Golberg.