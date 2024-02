Lindvik lå på fjerdeplass, med 18,3 poeng opp til ledende Aleksander Zniszczol, etter et hopp på 142 meter i førsteomgang. I finaleomgangen fulgte han opp med et like langt hopp. Ettersom konkurrentene rundt hoppet lenger, falt han ned til en femteplass.

– Lindik gjør en veldig god konkurranse i dag. Han er ikke heldig med forholdene i denne omgangen, sa Viaplay-ekspert Anders Jacobsen.

Det var det tyske hjemmehåpet Andreas Wellinger som vant. Det gjorde han foran Ryoyu Kobayashi fra Japan.

Johann André Forfang svevde inn til sesongens første verdenscupseier for hoppguttene på lørdag. I samme slengen satte han bakkerekord med et hopp på 155,5 meter.

Søndag hoppet han 130 meter i førsteomgang. Det plasserte ham på en 21. plass før finalen.

Med et langt bedre hopp der – mål til 143 meter – inntok han en foreløpig ledelse. Til slutt holdt det til en 14. plass for Tromsø-mannen.

Tidligere søndag sikret Silje Opseth Norges andre verdenscupseier da hun vant i Willingen.

