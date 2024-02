Kolstads daglige leder bekrefter at klubben er i dialog med de syv spillerne som måtte gå ned i lønn da krisen rammet i fjor sommer. På grunn av lønnskuttet kan de forlate Trondheim om de sier opp kontrakten i løpet av februar.

Flere medier har meldt at Abelvik Rød allerede er klar for å fortsette karrieren i ungarske Szeged.

– Angående det så har jeg ingen kommentar, sier Rød til VG.

Tidligere Elverum-trener Michael Apelgren er klar for Szeged og Røds tidligere lagkompis i Flensburg, Jim Gottfridsson, kommer sommeren 2025.

Bakspilleren ble denne uken operert for fotskaden han fikk under EM. Han er tidligst tilbake på banen i april og mister garantert Norges OL-kvalik i mars. Magnus Abelvik Rød vet ikke hva han får med av sesongavslutningen til Kolstad.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig. Har bare fokus på rehab, så håper jeg at jeg kan bidra med mest mulig når jeg er ferdig, sier mannen som herjet med PSG i Champions League sist høst.

– Vi får se om alle blir med videre eller om noen velger å benytte seg av opsjonen om å dra til sommeren, sier daglig leder Jostein Sivertsen.

– Har noen av spillerne sagt opp kontrakten?

– Ingen kommentar.

– Magnus Abelvik Rød skal allerede være klar for Szeged i Ungarn?

– Det har jeg heller ingen kommentar til. Vi har fem uker igjen til 1. mars. Vi tror det skjer mye i de nærmeste par ukene. Vi holder kortene tett til brystet når det er forhandlinger. Vi ønsker å ha med alle videre. Så får vi se om vi lykkes, svarer Sivertsen.

– Føler dere presset?

– Nei, vi føler ikke et press. Men vi vet at vi har attraktive spillere og at det har vært klubber som har vært på.

– Må Kolstad ta ned lønningene ytterligere?

– I utgangspunktet har ikke det vært et tema. Nå forhandler vi med spillerne, og enten vil vi da gå tilbake til de opprinnelige kontraktene, eller vi ser på muligheten for å få på plass nye kontrakter, svarer Jostein Sivertsen og kaller kommunikasjonen med spillerne «positiv». Den daglige lederen opplyser at Kolstad fortsatt har vekst i økonomien.

NY KONTRAKT: Jostein Sivertsen (til venstre) har allerede skrevet ny kontrakt med Christian Berge. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Gabriel Setterblom og Magnus Langeland er ikke blant de syv, men har gitt beskjed om at de spiller for henholdsvis danske Sønderjyske og ØIF Arendal neste sesong. Elverums Magnus Søndenå er hentet inn som erstatter for EM-debutant Setterblom.

Trener Christian Berge har skrevet ny kontrakt til 2027. Spillere som Sander Sagosen, Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga har uttalt seg positivt om å bli i Kolstad.

Torbjørn Bergerud leverte ikke strålende i EM for Norge, men prestasjonene hans i Champions League gjør at interessen for ham skal være stor ute i Europa. Gøran Johannessen og Sigvaldi Gudjonsson vil også få seg bra kontrakter om de skulle ønske et skifte.

– Hvis dere mister en spiller på Abelvik Røds nivå så vil det være en stor utfordring?

– Så absolutt. Det vil det være med alle spillerne som fikk lønnskutt. De er toneangivende. Det blir uansett krevende å erstatte spillere. Men Magnus og andre gode Kolstad-spillere har ikke vært tilgjengelige i alle kamper, men vi har likevel klart å prestere, svarer Jostein Sivertsen.