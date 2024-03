Det var oppsummeringen til Aftonbladet-journalist Patrik Brenning etter at han tilbrakte hele lørdagen i Frognerseteren under femmila.

Søndag morgen slår Brenning fast følgende til VG:

– Det totale kaoset er det verste jeg har opplevd i idrettssammenheng.

I en reportasje trekker han og fotografen Pontus Orre frem flere oppsiktsvekkende ting de mener å ha sett – blant annet:

Tilskuere som ruset seg på kokain 15 meter fra løypa hvor seierskvinnen Frida Karlsson gikk forbi

Flere slåsskamper der politiet måtte gripe inn

En vinflaske som fløy rett forbi en jente i folkemengden

Personer som tisset på seg, eller satt på kne og tisset for å holde balansen

Det er stor kontrast fra kongetribunen til Frognerseteren. Svenske Frida Karlsson fikk hilse på de rojale etter seieren.





Han ble særlig satt ut av narkotikabruken som han hevder var åpenlyst.

– Man forstår at det forekommer narkotika med fest, men at det var så åpent ved siden av en skikonkurranse – som symboliserer folkehelse, kameratskap og gode verdier – ga veldig stor kontrast, sier Brenning.

Årets sportsjournalist i Sverige i 2022 ble raskt overrasket da folk begynte å samle seg.

– Vi var forberedt på at det skulle være en herlig fest. Vi forsto det skulle være fylla, men trodde det skulle være glede i bunn. Men ganske fort begynte det å kastes flasker og bli aggressiv stemning, sier Brenning til VG.

– Jeg trodde ikke man dro ut til skogen for å slåss, jeg trodde de skulle ha det gøy, sier Brenning.

Journalist Patrik Brenning og fotograf Pontus Orre fra Aftonbladet, et av de største mediene i Sverige. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Er det noe verre enn bråk i fotball eller hockey?

– Det her var verre enn jeg har sett på noen fotballkamp når det kommer til fyll, men slåsskampene var mye mer forsiktige.

– Slåsskampene i fotball er med voksne menn som er der for å slåss. Her var det litt mer ungdommelig «knuffing», mer enn at det var folk som dro dit med knokejern og hadde organisert seg for å slåss.

Lignende bråk har i en årrekke tatt mye fokus i forbindelse nasjonalidrettens mest prestisjefylte og tradisjonsrike enkeltrenn – i Holmenkollen, ofte kalt «skisportens hjerte».

Politiet hadde med seg hunder for å holde orden



Det anslås at rundt 20.000 var ute ved Frognerseteren lørdag.

– En fra politiet fortalte meg at alle sa de var «18 år», sier Brenning.

Røde Kors meldte at totalt 129 personer ble ivaretatt, en nedgang fra i fjor da 173 fikk hjelp.

Politiet bortviste 50 personer fra Marka på grunn av uønsket oppførsel.

Innsatsleder ved brannvesenet Robert Corell sa det nesten var fullt i hjelpeteltene med skadede og bevisstløse folk, og mange overstadig beruset.

Stefan Marx, daglig leder hos arrangøren Holmenkollen Skifestival, mener det at situasjonen aldri kom av kontroll og at de fleste ungdommene oppførte seg fint.

– Det er synd at de fem prosentene som ikke klarer styre inntaket sitt og mister alt av folkeskikk, stjeler overskriftene og oppmerksomheten fra både folkefesten og idrettsprestasjonene, sier Marx.

– Aftonbladet kaller Holmenkollen for «verdenscupens mest prestisjefylte løp», og en viktig grunn for dette er jo nettopp publikumslivet og folkefesten som følger med. Når så mange er samlet til fest på samme sted, og mange av dem ungdommer, så må vi dessverre forvente at det oppstår noen uheldige episoder.

Arrangøren skal evaluere helgen neste uke.

– Det er en vanskelig balanse her. Både vi og utøverne liker at det er folkefest med masse liv og røre rundt løypene, det må vi ta vare på, men vi skulle gjerne vært foruten de festdeltakerne som ikke klarer å oppføre seg, sier Marx.

Stefan Marx, leder i Holmenkollen Skifestival. Foto: Geir Olsen / NTB

I 2025 blir det ikke noe femmil i Holmenkollen – som har skapt sterke reaksjoner. Men det er planlagt tre langrennskonkurranser fredag-søndag.

VG snakket med en rekke av de kvinnelige utøverne lørdag. Men med høy puls og full konsentrasjon på eget løp virket de ikke å få med seg de verste episodene fra skogen.

– Jeg får ikke med meg noe, men jeg synes det er kult når det er stemning og mye lyd, så håper jeg de passer seg der ute, sa Frida Karlsson og la til:

– Det er kult om de bidrar med god stemning, og at det ikke blir for mye.

– Det eneste vi merker av promillen er høy stemning og at folk er i farten. For oss er det bare artig. Men synd for de som skal ta seg av dem, sa Astrid Øyre Slind.

– Jeg så ikke på siden av sporet om jeg skal være ærlig. Jeg merket ikke til det, sa Jonna Sundling.

Følg herrenes femmil søndag kl. 10.30.