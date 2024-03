Mens Red Bull opplever støy utenfor banen, er de i en klasse for seg på banen.

Teamsjefen Christian Horner og kona, tidligere Spice Girls-stjerne Geri Halliwell, vakte stor oppmerksomhet da de kom hånd i hånd i depotet før start lørdag. Det var en tydelig beveget Horner som fulgte seiersseremonien.

– En fantastisk laginnsats, sier Horner i et Viaplay-intervju.

Verstappen vant med drøyt 20 sekunders forsprang til Red Bull-kollega Sergio Pérez på 2. plass.

– Det var dette vi var redde for, innrømmer Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten.

– Red Bull er minst like overlegne som i fjor. Vi trenger mer spenning i denne sporten.

– Den beste føreren i den beste bilen, utdyper hans kollega Stein Pettersen.

– Den enorme dominansen fra Red Bull - det var ikke det vi ønsket oss i sesongstarten.

Det gikk så langt at Formel 1-journalisten Chris Medland la ut følgende melding underveis:

Dette er Verstappens åttende strake løpsseier. Han står nå med 55 seirer. Han har vunnet de tre siste VM.

– Jeg kunne ikke ha bedt om mer, sier Verstappen på teamradioen etter målpassering.

– Enda bedre enn forventet. Det kan ikke bli bedre, sier han i arenaintervjuet med David Coulthard.

Fotballtrener - og som blant annet har spilt fotball med Michael Schumacher - Lars Bohinen syntes også å kjede seg foran skjermen med Verstappen suveren igjen:

– Det kan bli mer spennende allerede i Saudi-Arabia om ei uke, melder Atle Gulbrandsen på Viaplay.

Bak de to Red Bull-bilene kom Carlos Sainz på 3. plass. Spanjolen er tydelig tent på å vise at Ferrari har tatt feil når de sender ham på dør etter denne sesongen til fordel for Lewis Hamilton.

– Han er «on fire», sier Stein Pettersen på Viaplay-sendingen om Sainz.

Mercedes-førerne slet i Bahrain. George Russell hadde tredje beste startspor, men endte på 5. plass. Lewis Hamilton startet lengre bak og endte som nummer syv.

For en legende Fernando Alonso er:

Alpine-teamet har hatt noen fæle dager. De startet sist og kom på 17. plass (Esteban Ocon) og 18. plass (Pierre Gasly), som de to dårligste av de førerne som ikke hadde spesielle problemer.

For øvrig kom samtlige 20 biler til mål i dette løpet.

Resultater:

1. Verstappen, 2. Perez, 3. Sainz, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Norris, 7. Hamilton, 8. Piastri, 9. Alonso, 10. Stroll.

