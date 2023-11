Saken han viser til, kom etter tapet for Spania mot slutten av forrige samling. Det gjorde at Norge definitivt ikke kunne kvalifisere seg direkte til EM neste sommer.

«Østigård på spørsmål om Solbakken er rett mann: – Det får dere snakke om» var tittelen i saken – vinkelen på forsiden var «Vil ikke svare om sjefen».

Den fremstillingen reagerer Østigård kraftig på.

– Jeg synes det var veldig spesielt, for jeg sier i intervjuet at jeg og spillergruppen er fornøyd med Ståle. Jeg forstår at spørsmålet kommer, men det er ikke min jobb å svare på om han er rett eller gal mann for oss. Jeg er fornøyd med ham og har støttet ham, og det er det jeg kan si. At det blir blåst opp til at jeg er usikker på ham, synes jeg kommer feil ut. Jeg skjønte veldig lite av det, sier Østigård, tydelig engasjert.

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen sier en av kanalens reportere «har hatt en konstruktiv samtale» med Østigård tirsdag.

– At Østigård med tittelen «vil ikke svare på om Solbakken er rett mann» tillegges en usikkerhet rundt trenerspørsmålet som ikke var hans intensjon, erkjenner vi, sier Jansen Hagen til VG.

Slik så TV 2s sportsseksjon ut noen timer etter Spania-kampen. Den samme vinkelen lå på TV2.no gjennom dagen etter kampen. Foto: Skjermdump

Østigård gjentar igjen og igjen at han er fornøyd med Solbakken, har et godt forhold til Solbakken, at det ikke er hans jobb å uttale seg om hvorvidt Solbakken er rett mann eller ikke.

Det får være opp til andre å faktisk svare på, mener han.

– Reagerte du på overskriften til TV 2?

– Ja, det gjorde jeg. Jeg synes det er kjipt at det skal gå over til å lage en stor overskrift om at jeg er usikker på ham, for det har jeg ikke sagt og det mener jeg ikke. Jeg vet ikke hvorfor de har tatt det ut, sier Napoli-stopperen.

– Men du forstår at spørsmålet stilles?

– Ja, selvfølgelig. Sånne spørsmål vil alltid komme for en trener. Det er helt normalt. Men jeg vil si det jeg mener, at jeg har vært fornøyd. Da er det ikke et tema for meg å prate om det. Dere kan snakke om det med lederne over ham. Det får dere gjøre. Vi stoler på Ståle og vi har vært fornøyd med alt han har gjort så langt, sier Østigård.

Vegard Jansen Hagen i TV 2 spørsmålene om Solbakken etter en skuffende kvalifisering var betimelige, men:

– Tittelen skal selvsagt stå i samsvar med Østigårds faktiske mening. Derfor endret vi tittelen da vi ble gjort kjent med hans reaksjon rundt dette, sier Jansen Hagen.