– Det er viktig å presisere at spillergruppen ikke har motsatt seg å være med på lønnskutt i henhold til kontraktene, sier daglig leder Svein Graff i Vålerenga Fotball Elite.

Mandag skrev Nettavisen at det var steile fronter internt i Vålerenga. Årsaken var strid rundt spillernes lønninger.

Spillerorganisasjonen NISO har vært i dialog med spillerne i klubben.

NISO-leder Kristoffer Vatshaug sa mandag at de bisto med juridisk bistand.

– Vi har blitt kontaktet av spillerne og har hatt en dialog med dem. Utover det kan jeg ikke gå i detaljer på omfang av saken og hva vi har rådet de til, sa Vatshaug til Nettavisen.

NISO-LEDER: Tidligere Molde-spiller Kristoffer Vatshaug er nå leder i NISO. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Ifølge pressemeldingen stiller spillerne seg imidlertid kritiske til hvordan NISO har fremstilt saken.

– Vi er veldig glade for kommunikasjonen som ble opprettet med klubben og at man kan legge dette bak seg. Det er viktig for oss å få frem at vi aldri har hatt til hensikt å gå til krig mot klubben.

Det sier Christian Borchgrevink, Jacob Storevik og Vegard Eggen Hedenstad på vegne av spillergruppen.

Klubben erkjenner samtidig at kommunikasjonen om lønnskuttet burde vært bedre overfor de enkelte spillerne. Nå skal de forhandle om opprykksbonus.

Hverken Svein Graff eller Kristoffer Vatshaug har besvart VGs henvendelser etter pressemeldingen.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.