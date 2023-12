Den norske proffsyklisten Edvald Boasson Hagen husker hvordan støtteapparatet i sir Dave Brailsfords Team Sky, som første lag i Tour de France, fraktet madrasser og la dem i hotellsengen rundt i hele Frankrike for å optimalisere utøvernes søvn.

Hagen glemmer ikke Brailsfords «marginal gains theory», på godt norsk det å hente ut bittesmå marginer for å bli bedre enn andre.

Brailsford, som ifølge engelske medier, får en unik og viktig posisjon når Manchester United skal gjenreises med nye folk inn på eiersiden.

– Han kom inn i sykkelsporten og skulle gjøre om på den. Ha mest mulig fremgang og tenkte på hver minste detalj. Det handlet om aerodynamikk, kosthold, treningssamlinger. Han var en bidragsyter til at det ble forandringer i sykkelsporten. Nå gjør nesten alle lag det samme som han gjorde, erindrer Hagen overfor VG.

Historien om kirurgen som ble hentet inn og bussgulvet som ble malt, er omtalt i The Standard, som også skriver om dem som var langt mer skeptiske til Brailsfords tanker.

Blant dem sir Bradley Wiggins. Han vant OL-medaljer og de største etapperittene som syklist, med Brailsford som sjef:

– Jeg har alltid tenkt at det bare er noe tull, sa han tilbake i 2017.

KAN BLI UNITED-TOPP: Sir Dave Brailsford, her avbildet i 2017. Foto: Christophe Ena / AP / NTB

Søndag møter Manchester United formsterke Liverpool på Anfield i Premier League. Tidligere denne uken røk den kriserammede klubben ut av Champions League. Det er første gang på 18 at de er ute av alle europacuper før jul.

Det er ikke slik det skal være i storklubben med den stolte historien. Og supporterne gir Glazer-familien som nå eier klubben skylden.

Men noe har gitt supporterne håp.

Sentralt står sir Jim Ratcliffe, som angivelig skal kjøpe 25 prosent av klubben. Den siste uken har engelske medier skrevet at oppkjøpet nærmer seg. Det er ventet at han skal overta ansvaret for det sportslige i klubben, og spekulasjonene går om nøkkelpersoner i United mister jobben.

En komite på tre mann skal i hvert fall kontrollere de såkalte «fotballoperasjonene», som blant annet innebærer rekruttering av både managere og spillere. I denne komiteen skal Brailsford sitte, melder flere medier.

KAN EIER STOR DEL AV UNITED: Sir Jim Ratcliffe, her avbildet på Old Trafford tidligere i år. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

«Hvordan Brailsford har kommet i posisjon der han kan drive en av verdens største fotballklubber, er litt av et mysterium», skriver The Standard.

Brailsford hadde lenge en strålende karriere som sykkelsjef for British Cycling, Team Sky og senere Team Ineos. Sistnevnte sponset av Ratcliffes selskap.

– Ja, fotball er en helt annen verden, kommenterer The Times’ fotballskribent Henry Winter.

– Men han er kongen av marginale fordeler. Den filosofien, rundt det å optimalisere i idrett, kan fungere i alle klubber. Men i dagens fotball trenger du også spesialister og de som kan alle detaljer. Manchester United har mye kunnskap hos seg allerede. Så dette må de balansere.

– Er du skeptisk?

– Nei. Han har gjort utrolige ting i britisk idrett. Men nå trenger egentlig United en midtbanespiller og en keeper som må lære seg å redde skudd, sier Winter.

Henry Winter i den britiske storavisen The Times. Foto: Mikal Aaserud, VG

Men de senere årene har «strålende» blitt byttet ut med «frynsete» for Brailsfords del.

BBCs sportssjef Dan Roan har nylig skrevet at «margin-teorien» Brailsford er blitt forbundet med, har blitt ødelagt for mange.

VG har skrevet flere saker om anklagene briten har måttet svare for, som en mystisk forseglet konvolutt til en av hans beste syklister.

Til slutt kom det også en knusende rapport om sykkellagene Brailsford har vært ansvarlig for fra det britiske parlamentet. Blant annet ble det slått fast at Team Sky krysset en etisk linje for bruk av såkalt medisinsk fritak (TUE) for utøverne sine.

For Edvald Boasson Hagen var Brailsford en bra sjef. Han likte britens direkte tone, måten han snakket om både visjoner og planer.

– Han hadde en klar plan på ting. Det var en struktur bak det han la frem og jeg følte han fikk med seg folk på de tankene, sier han og mener Brailsford aldri var redd for å gjøre grep og endringer.

– Han gjorde mye endringer, ja. Det var ikke så mye feiling, men mye prøving.

Nordmannen sier at han ikke hadde noen opplevelse av ham som en som tøyde grenser utover det som var tillatt.

– Jeg tror han kan sette seg veldig inn i det han skal gjøre. Han har kanskje gjort ting innen fotballen tidligere også. Men han kommer til å se grundig på alle områder, optimalisere og finne frem til bra løsninger, spår den norske syklisten.